ServiceNow maakt de overname van Era Software bekend. Het bedrijf ontwikkelt observability- en log management-oplossingen. ServiceNow is van plan om de technologie van Era Software toe te voegen aan Lightstep, de belangrijkste observability-oplossing van ServiceNow.

Era Software werd in 2019 opgericht. De startup groeide in de afgelopen jaren hard. Het bedrijf ging onlangs akkoord met een overnamebod van ServiceNow. De softwaregigant wil de technologie van Era Software in de komende tijd verwerken in observability-oplossing Lightstep.

Era Software

EraStreams is een van de belangrijkste producten in het portfolio van Era Software. De oplossing maakt het mogelijk om data pipelines voor loggegevens te ontwikkelen zonder te hoeven coderen.

Gebruikers selecteren een databron en een eindbestemming, bijvoorbeeld een analytics-platform als Splunk. De pipeline kan geconfigureerd worden om alle irrelevante loggegevens te filteren voordat het eindpunt wordt bereikt. Zo bespaart EraStreams kosten, want vaak zijn de prijzen van analytics-platformen gebaseerd op gebruik. Hoe minder onnodige gegevens je aanlevert, hoe goedkoper je uitkomt.

ServiceNow Lightstep

ServiceNow is van plan om de technologie van Era Software te verwerken in Lightstep. De observability-oplossing werd in 2021 door ServiceNow overgenomen. Lightstep biedt inzicht in alle systemen, applicaties, diensten en platformen van een bedrijfsomgeving.

De oplossing integreert met alle grote cloudplatforms. De technologie begrijpt diverse dataformats, programmeertalen en netwerkstandaarden, waardoor logs, traces en metrics in een centrale omgeving leesbaar worden. Lightstep maakt het mogelijk om problemen en oorzaken te identificeren.

Toekomst

ServiceNow maakte het overnamebedrag niet bekend. De softwaregigant liet weten dat Era Software in Lightstep wordt verwerkt, maar verduidelijkte niet of de technologie van Era Software afzonderlijk beschikbaar blijft.

“We zijn verheugd om een onderdeel te worden van ServiceNow, en bouwen verder aan een klantgericht model van observability dat de manier waarop mensen werken kan helpen te transformeren”, reageerde Todd Persen, CEO en mede-oprichter van Era Software.

