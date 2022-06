ServiceNow heeft onlangs zijn observability tool Lightstep uitgebreid met Lightstep Notebooks. Deze extra functionaliteit moet bedrijven sneller helpen met het oplossen van problemen binnen hun IT stacks.

Met de tool Lightstep van de workflow- en platformautomatiseringsspecialist krijgen bedrijven dieper en meer systematisch inzicht in het reilen en zeilen van hun verschillende IT-omgevingen. Met dit inzicht kunnen zij daardoor makkelijker en sneller mogelijke problemen ontdekken en oplossen. Hiervoor verzamelt de tool informatie uit ruwe data van clients en servers. Deze informatie wordt vervolgens verrijkt en omgezet in uitvoerbare acties. Op deze manier worden mogelijke problemen in een vroeg stadium ontdekt en kunnen deze worden aangepakt voordat zij zich voordoen.

Introductie Lightstep Notebooks

Met de toevoeging van Lightstep Notebooks wordt deze functionaliteit nu versterkt, zo geeft ServiceNow aan. Deze extra functionaliteit moet de observability tool nog sneller, meer geïntegreerd en accurater maken. De tool moet voorkomen dat bedrijven veel andere tools moeten inzetten om echt tot de root cause van problemen te komen. Dat vertraagt de oplossing van een probleem namelijk alleen maar.

De motor van Lightstep Notebooks is de Change Intelligence Analysis engine van de tool. Deze intelligente engine is in staat om direct iedere verandering in de gezondheidsstatus van applicaties en infrastructuur te begrijpen.

Functionaliteit

Met Lightstep Notebooks kunnen bedrijven verschillende databronnen aan elkaar knopen voor complete en begrijpelijke analyses van mogelijke incidenten voor applicaties en infrastructuur. De tool biedt hiervoor datavisualisaties, maar ook stapsgewijze onderzoeksfunctionaliteit voor het oplossen van gevonden problemen. Ook kan de tool helpen bij het oplossen van daadwerkelijke problemen.

Daarnaast stelt de tool IT-teams in staat om gedurende drie dagen alle trace data te bewaren die voor het oplossen van incidenten wordt gebruikt. Dit geeft hun meer tijd om de problemen op te lossen. De tool beschikt ook over diverse mogelijkheden tot samenwerking. Deze stellen teams in staat om bevindingen uit Lightstep Notebooks veilig met elkaar te delen. Verder moet de tool complexiteit reduceren voor IT-teams en moet het vergaren van ‘postmortem’-informatie er eenvoudiger op worden. Hierdoor kunnen ze sneller leren van incidenten en ervoor zorgen dat deze zich niet meer voordoen.

Lightstep Notebooks van ServiceNow is per direct beschikbaar.

