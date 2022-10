Cloudera heeft onlangs een reeks nieuwe functies en oplossingen voor zijn Cloudera Data Platform (CDP) gepresenteerd. De introducties moeten bedrijven helpen bij het verplaatsen van data workloads en applicaties tussen cloudgebaseerde en on-premises datadiensten.

De eerste toevoeging aan het CDP is Portable Data Services. Deze oplossing bestaat uit meerdere diensten die ervoor zorgen dat bedrijven eenvoudig en zonder al te veel risico’s (meta)data, data workloads voor analytics en applicaties tussen data lakehouses en data warehouses kunnen verplaatsen. Hiervoor hoeven data-applicaties niet opnieuw te worden ontwikkeld.

CDP Portable Data Services bestaat uit diensten voor data engineering, warehousing en machine learning. De diensten zijn gebaseerd op een gezamenlijke codebase en bieden daardoor dezelfde functionaliteit op AWS, Microsoft Azure en in on-premises private cloud-omgevingen.

Secure Data Replication

De tweede toevoeging is Secure Data Replication. Deze dienst is een onderdeel van de SDX unified fabric van Cloudera en moet de verplaatsing van data en metadata beveiligen.

Met de dienst kunnen gebruikers data en metadata kopiëren of snel en veilig tussen verschillende Cloudera-omgevingen in on-premises datacenters en public cloud-omgevingen verplaatsen. De replication manager beschikt ook over data security governance policies die op de data worden afgedwongen, waarheen deze gegevens ook worden verplaatst.

Universal Data Distribution

De derde toevoeging is Universal Data Distribution. Deze dienst wordt door Cloudera ook wel de eerste dienst voor data ingestion van hybride data genoemd. Hiermee kunnen bedrijven meer controle uitoefenen over hun dataflows, van de bron tot aan het gebruik, in alle on-premises omgevingen en cloudomgevingen. Volgens Cloudera is de dienst simpel, veilig schaalbaar en kostenbesparend.

De dienst is een onderdeel van Cloudera DataFlow. Deze dienst levert datadistributie met meer dan 450 connectors en processors in een ecosysteem van hybride clouddiensten. Hieronder vallen onder meer data lakes, lakehouses, cloud warehouses, edge-omgevingen en on-premises databronnen.

De nieuwe diensten van Cloudera zijn per direct beschikbaar.

