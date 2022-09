Het beheren van alle infrastructuur is voor steeds meer bedrijven een hoofdpijndossier. Naast het eigen datacenter zijn er vaak meerdere clouds en edge locaties in gebruik. De platformen verschillen van elkaar. Er is veel expertise nodig om dat allemaal te beheren. De juiste mensen vinden is ook nog eens lastig, wat zorgt voor enorme uitdagingen. Daarnaast groeit edge computing enorm. Hoe ga je dat straks beheren?

Nutanix organiseert dit jaar nog een virtueel event. Het populaire .NEXT-event staat voor volgend jaar mei gepland. Gisteren was het virtuele event, met de naam Nutanix Essentials. Hier gaf de CEO van Nutanix, Rajiv Ramaswami, een openingskeynote waarin hij de hybrid- en multi-cloud problematiek nog maar eens duidde.

Steeds meer applicaties

Infrastructuur neemt in rap tempo toe. Die infrastructuur bevindt zich ook nog eens op verschillende locaties met andere technologie. Het beheren van alle infrastructuur is bij veel bedrijven een probleem aan het worden. Er is veel expertise nodig op het gebied van compute, netwerken en opslag, maar ook van de verschillende cloudplatformen. Dat is niet vol te houden. Tegelijk ontwikkelen of kopen organisaties in rap tempo nieuwe applicaties. Steeds meer moderne applicaties vinden hun weg in het bedrijfsleven. Het nadeel van al de apps is dat ze ook ergens moeten draaien, dat er een database achter hangt die beheerd moet worden en dat ze beschikbaar moeten zijn voor de verschillende teams.

Nutanix heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd om infrastructuur te versimpelen en het beheer te vereenvoudigen. Alle on-premise infrastructuur is al onzichtbaar gemaakt als er een Nutanix HCI is gebruikt. Het doel voor de komende jaren is om ook de cloud onzichtbaar te maken.

Consumentachtige ervaring bieden

Volgens Ramaswami verwachten steeds meer bedrijven en IT-beheerders een consumentachtige ervaring bij het gebruiken van nieuwe platformen en tools. Het beheer mag geen uren, dagen of weken meer kosten. Het moet allemaal zoveel mogelijk autonoom verlopen of in een paar klikken zijn te regelen. Nutanix faciliteert dit met zijn platform voor infrastructuur.

Nutanix stelt dat bedrijven moeten afstappen van het hebben van grote infrastructuurteams met netwerk-, database-, compute- en storagespecialisten. Die IT-teams moeten zich bezighouden met belangrijkere zaken. Zeker niet met het dagelijkse beheer en onderhoud.

In de nabije toekomst komt de meeste data vanuit de edge

Uit onderzoek blijkt dat edge computing verantwoordelijk gaat zijn voor de meeste data, vaak ook de belangrijke data voor organisaties. Bedrijven hebben nu met veel moeite wellicht hun on-premise datacenter en clouds onder controle. Als daar straks tientallen of honderden edge locaties bijkomen, hebben ze weer een nieuwe uitdaging.

Er zijn organisaties die al een grote edge infrastructuur hebben. Denk aan supermarkten of grote retailketens. Zij hebben in elke winkel al de nodige edge computers staan waarop alle data centraal wordt verwerkt. Een enorme klus voor de IT-teams om al die edge locaties te beheren en te onderhouden.

Ramaswami zegt dat het veel eenvoudiger kan

Ramaswami hoopt de komende jaren veel van deze organisaties te overtuigen om voor Nutanix te kiezen. Volgens hem de makkelijke route naar de toekomst, want Nutanix neemt me zijn HCI-platform enorm veel beheerstaken uit handen. Ook kan het helpen om kosten te besparen, door goed te analyseren wat op welke locatie zou moeten draaien.

Nutanix’ basis is HCI (hyper-converged infrastructure), een set van meerdere servers (nodes) die samen de infrastructuur vormen. Hierop draait een Nutanix cluster dat vanuit één portal kan worden beheerd. Inmiddels kan je deze clusters ook al uitbreiden met cloudnodes, die bijvoorbeeld in AWS, Azure of Google Cloud draaien. Het is echter ook mogelijk om een node of twee kleine nodes op edge locaties te plaatsen en te koppelen aan het cluster. Zo heb je één omgeving op alle verschillende locaties.

Door die omgevingen aan elkaar te koppelen worden de omgevingen ook geoptimaliseerd. Je netwerkexpert komt er niet meer aan te pas. Ook is het Nutanix platform zeer geschikt voor storage workloads. Die kunnen eenvoudig worden beheerd, gedupliceerd en verplaatst waar nodig.

Kosten in de hand houden

Als je veel infrastructuur hebt is een on-premise omgeving vandaag de dag vaak nog het goedkoopste. Het is echter niet altijd handig als je organisatie bijvoorbeeld wereldwijd actief is. Dan worden er vaak clouds toegevoegd. Nutanix heeft eigen tools om jouw infrastructuur te analyseren en te adviseren in welke omgeving of cloud je bepaalde workloads zou moeten plaatsen op basis van de kosten. Er kunnen ook regels worden toegevoegd om bijvoorbeeld rekening te houden met compliance of latency.

Uit onderzoek blijkt dat 85 procent van de workloads op dit moment op slechte locaties staan in hybrid cloud-omgevingen. Daar valt dus nog veel te verbeteren.

Applicaties en databases beheren met Nutanix Era

Ramaswami hamerde ook echt op al die moderne applicaties die allemaal met hun eigen databases komen. Als je die in een traditionele organisatie wil uitrollen, kost dat al snel enkele maanden. Dit omdat de infrastructuur nog opgetuigd moet worden. Als organisaties kiezen voor Nutanix en Nutanix Era kan dit veel sneller. Op het Nutanix platform kan een applicatie eenvoudig worden geplaatst. Alle databases die verbonden zijn met de applicatie kunnen gebruikmaken van Nutanix Era. Hierop kan je verschillende soorten database-servers draaien, van MySQL tot Oracle. Als je databases op Nutanix Era draaien worden ze automatisch geoptimaliseerd op basis van gebruik. Eventuele security patches en upgrades kunnen automatisch door Nutanix worden uitgevoerd.

Hierdoor kan je zeer snel moderne applicaties uitrollen op Nutanix en Nutanix Era. De databases worden automatisch beheerd. De applicatie zelf kan je laten landen op je on-premise infrastructuur, om vervolgens het advies te krijgen waar de applicatie het beste tot zijn recht komt. Of dat nou on-premise, AWS, Azure of de Google Cloud is. Allemaal vanuit één platform en één webconsole.

Nutanix heeft weinig nieuws te vertellen

Ramaswami vertelde dat 50 procent van alle data binnen enkele jaren uit de edge komt. Dat vraagt bij veel bedrijven wederom om een nieuwe strategie voor het inrichten van de infrastructuur. Veel bedrijven zijn daar nog lang niet klaar voor. Nutanix loopt nu voor de markt uit om dit vast geregeld te hebben. Al met al was de keynote van Ramaswami zeker informatief, maar aan de andere kant had Nutanix eigenlijk geen nieuws te melden. Hij deed geen aankondigingen voor nieuwe oplossingen. Het was vooral veel herhaling met wat nieuwe inzichten. Mocht je toch interesse hebben, kan je hier terecht voor een recording. Wij kunnen in elk geval niet wachten tot volgend jaar, wanneer .NEXT terug is en Nutanix hopelijk meer te vertellen heeft.

