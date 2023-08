Tesla wil zelf datacenters naar eigen specificaties bouwen, schrijft The Register. Aanleiding voor deze gedachte is een recente personeelsadvertentie voor een senior datacenterspecialist van de Amerikaanse elektrische autofabrikant.

In de genoemde personeelsadvertentie, schrijft The Register, wordt gevraagd naar een ‘Sr. Engineering Program Manager, Data Centers’. Deze moet vanuit het hoofdkantoor leiding geven aan de bouw van de eerste eigen datacenters van Tesla. Dit omvat het hele traject van ontwerp tot aan de daadwerkelijke realisatie.

Ervaring met datacenters bouwen

De elektrische autofabrikant wil graag kandidaten die veel technische ervaring hebben in datacenterontwerpen, infrastructuursystemen en distributiefunctionaliteit. Dit moet ervoor zorgen dat de ontwikkeling van de datacenteromgevingen voldoet aan de basiswaarden van de elektrische autofabrikant. Ook ervaring met toezichthouders is een pré.

Mogelijke redenen

Volgens The Register is het uit de advertentie niet op te maken waarom Tesla zelf eigen datacenters wil bouwen. Mogelijk om alle data uit de elektronische sensors in de auto’s te verwerken en te bewaren. Tesla zou ook aan een supercomputer werken die deze software voor zelfstandig rijden moet verbeteren.

Voor deze laatste functionaliteit, zou de fabrikant al een computer met 5,760 GPU’s aan het werk hebben. Datacenters die vooral op GPU’s draaien, zouden minder servers nodig hebben.

Last, but not least zouden de datacenters moeten helpen bij het ontwikkelen en beheren van op mensen lijkende robots die Tesla-oprichter en techondernemer Elon Musk wil ontwikkelen.