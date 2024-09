Dutch Datacenter Association gaat netwerken in de zon

Terwijl de meeste Nederlanders met het aanbreken van de herfst zo zoetjes aan warmere kleren beginnen aan te trekken, zoekt de Dutch Datacenter Association (DDA) warmere oorden op. De organisatie heeft zich aangesloten bij de Caribbean Datacenter Association (CDA), een samenwerkingsverband tussen bedrijven en overheden ten behoeve van de digitale infrastructuur van het Caribisch gebied.

Dat zorgt niet alleen voor vergaderingen met zeezicht, maar betekent dat beide organisaties hun krachten bundelen om het Caribisch gebied stevig op de kaart te zetten als digitale hub. Dat is niet zo gek als het op het eerste gezicht wellicht lijkt, want de Caribbean is niet alleen een paradijs voor toeristen, maar ook voor nieuwe tech-initiatieven. Dat moet het in elk geval worden.

De CDA, die in maart 2024 werd opgericht door Blue NAP Americas (Curaçao) en Datasur (Suriname), telt inmiddels leden afkomstig van 34 eilanden. Met de toetreding van de DDA schakelt de organisatie niet alleen een tandje bij wat betreft kennisdeling, maar wil het ook serieus werk maken van verduurzaming.

Sterker dan de individuele eilanden

De Caribbean Datacenter Association brengt de belangrijkste stakeholders uit de technologiesector in de regio samen. Daaronder bevinden zich operators, overheidsinstanties en experts uit de sector. Door samenwerking en strategische partnerschappen te bevorderen, wil de club de digitale transformatie van het Caraïbisch gebied stimuleren.

“Daarbij brengen we middelen en expertise bij elkaar, om een ecosysteem te bouwen dat sterker is dan onze kleine individuele eilanden”, zegt Giovanni King, voorzitter van de Caribbean Datacenter Association en CEO van Blue NAP Americas. King is tevens een van de initiatiefnemers voor de Caribbean Datacenter Association.

Expertise uitwisselen

“We zijn zeer enthousiast dat de Dutch Datacenter Association nu lid is geworden”, vervolgt hij. “We kijken er naar uit om samen te werken en de ervaringen van de leden van DDA op het gebied van trainingen, wet- en regelgeving, netwerkevenementen, duurzaamheidsinitiatieven en meer te benutten.”

Volgens Stijn Grove, directeur van de DDA, biedt de samenwerking “een unieke kans om kennis en expertise uit te wisselen tussen onze regio’s. Samen streven we naar het versterken van de digitale infrastructuur en de datacenterindustrie en naar het bevorderen van duurzame en innovatieve oplossingen.”

De samenwerking met de Dutch Datacenter Association moet leiden tot sneller en beter voldoen aan internationale wet- en regelgeving. Daarnaast willen beide organisaties gezamenlijk aan belangenbehartiging doen. Industrie-evenementen zitten ook in de pijplijn, de eerste komt in maart 2025.

