Kong lanceert Konnect Metering & Billing voor API-monetisatie

Kong kondigt Konnect Metering & Billing aan, een nieuwe oplossing voor het monetiseren van APIs, AI-modellen en datastromen. De integratie met OpenMeter moet organisaties helpen om digitale diensten om te zetten in inkomstenbronnen.

De nieuwe oplossing biedt verschillende mogelijkheden. Gebruikers kunnen realtime gebruiksmetering uitvoeren met ingebouwde integratie in Kong API en AI Gateways. Dit maakt het meten van bestaand API-verkeer mogelijk zonder complexe aanpassingen.

Daarnaast kunnen bedrijven zeer flexibele, datagestuurde producten en tariefkaarten creëren. Deze kunnen eenvoudig worden getest, aangepast en geversioneerd om snel in te spelen op marktvereisten. Het systeem ondersteunt robuuste entitlements, add-ons en granulaire limieten voor nauwkeurige kostenbeheer.

Facturering gebeurt automatisch aan het einde van elke facturatiecyclus of op aanvraag. Dit ondersteunt zowel directe monetisering via gewenste betaalgateways als interne kostenallocatie tussen afdelingen.

Fragmentatie belemmert effectieve inkomstengeneratie

Organisaties worstelen met het monetiseren van hun groeiende AI-initiatieven, ziet Kong. Het probleem ligt niet zozeer bij de technologie zelf, maar bij de gefragmenteerde zichtbaarheid en factuurprocessen die effectieve inkomstengeneratie hinderen. Kong wil deze uitdaging aanpakken door OpenMeter te integreren in Kong Konnect.

Het dynamische AI-landschap vraagt flexibiliteit die sommige systemen niet kunnen bieden. “Door OpenMeter te integreren in Kong Konnect, geven we organisaties de tools om hun digitale diensten om te zetten in winstgevende assets terwijl ze sterke governance behouden in het tijdperk van agentic AI”, aldus Ross Kukulinski, VP of Product bij Kong Inc.

Analytics voor strategische inzichten

Het platform bevat dashboards en analytics voor inzicht in kernstatistieken. Denk aan omzet, churn rate en toekomstige inkomstenmogelijkheden. Bedrijven kunnen hierdoor hun marktpotentieel volledig benutten.

Deze aankondiging volgt op Kong’s recente overname van OpenMeter. Het open-source en SaaS-platform voor usage-based metering en billing wordt nu volledig geïntegreerd in het Kong-ecosysteem.

Konnect Metering and Billing verschijnt dit jaar nog als onderdeel binnen Kong Konnect.

Tip: Kong AI Gateway 3.10 helpt AI-deployments te beveiligen