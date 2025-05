Mistral AI lanceert Agents API voor enterprise AI-automatisering

Mistral AI heeft een nieuwe Agents API gelanceerd waarmee organisaties zelf AI-agents kunnen bouwen om hun bedrijfsprocessen te automatiseren. De Franse AI-startup richt zich met deze API op enterprise klanten die snel willen automatiseren zonder complexe AI-trajecten. De API combineert het nieuwe Medium 3 model met tools voor web search, code execution en document processing.

De ontwikkelingen bij AI-agents volgen elkaar snel op. AI-agents zijn zeker interessant, maar veel organisaties weten niet waar te beginnen. Mistral AI wil die drempel verlagen met een API die bedrijven helpt om zonder uitgebreide programmeerkennis AI-agents in te zetten.

Met de Agents API kunnen ontwikkelaars relatief eenvoudig autonome AI-capabilities toevoegen aan bestaande applicaties. Het gebruikt Mistral’s nieuwe Medium 3 model als basis en biedt verschillende ingebouwde connectors voor veelvoorkomende bedrijfstaken.

Web search zorgt voor nauwkeurigheidswinst

Een opmerkelijke verbetering zit in de web search functionaliteit. Bij tests met de SimpleQA dataset steeg de nauwkeurigheid van Mistral Large van 23% naar 75% wanneer web search werd ingeschakeld. Voor Mistral Medium was de verbetering nog groter: van 22% naar 82%. Deze cijfers tonen aan dat toegang tot actuele informatie een groot verschil maakt voor AI-prestaties.

De API bevat verschillende tools die direct bruikbaar zijn voor enterprise toepassingen. Code execution maakt het mogelijk om Python-scripts veilig uit te voeren, terwijl image generation gebruikmaakt van Black Forest Lab’s FLUX1.1 model. Voor document processing kunnen bedrijven hun eigen document libraries in Mistral Cloud integreren.

Orkestratie van meerdere AI-agents mogelijk

Een belangrijk kenmerk is de mogelijkheid om meerdere agents te laten samenwerken. Organisaties kunnen gespecialiseerde agents inzetten voor verschillende taken en deze laten communiceren via handoff-mechanismen. Mistral ondersteunt hiervoor het door Anthropic geintroduceerde MCP-protocol. Dit sluit aan bij de trend van multi-agent systemen die steeds belangrijker worden. Het Agent2Agent-protocol van Google wordt vooralsnog niet ondersteund

Mistral heeft verschillende use cases uitgewerkt, van agents die GitHub integreren en helpen met programmeren, tot reis agents en agents die adviseren bij voeding. De API ondersteunt ook stateful conversations, waarbij agents context onthouden over langere gesprekken.

Proprietary model zonder open source

Een kantekening is dat Medium 3 een proprietary model is, in tegenstelling tot eerdere open source releases van Mistral. Dit betekent dat organisaties afhankelijk zijn van Mistral’s platform voor toegang. Voor de AI-community, die waarde hecht aan transparantie, is dit een verschuiving die vragen oproept.

De pricing structuur toont de enterprise focus. Naast de standaard model kosten van $0,40 per miljoen input tokens komen er extra kosten voor connectors: $30 per 1000 calls voor web search en code execution, $100 per 1000 images voor image generation. Deze prijzen kunnen snel oplopen bij intensief gebruik, maar zijn in vergelijking met andere aanbieders best wel scherp.

Voor organisaties die zien dat AI-agents onontkoombaar worden biedt Mistral’s API een interessante optie. Het combineert gebruiksgemak met enterprise-grade functies.