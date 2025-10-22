Rubrik lanceert Agent Cloud voor veilig deployen AI-agents

Rubrik introduceert een platform dat organisaties moet helpen om AI-agents veilig in te zetten. De Rubrik Agent Cloud combineert monitoring, governance en herstelcapaciteiten in één oplossing.

Een van de onderdelen van het nieuwe platform is Agent Remediate, met de in augustus aangekondigde Agent Rewind-functie. Deze laat organisaties ongewenste acties terugdraaien zonder downtime of dataverlies. Het gaat verder dan observatie, selectieve rollback van agent-gedreven wijzigingen moet kritieke data en systemen beschermen via onveranderbare herstelprocessen.

“IT- en securityleiders weten vaak niet wat hun AI-agents doen of hoe ze fouten kunnen herstellen”, zegt CEO Bipul Sinha. Hij somt enkele cruciale vragen op: welke agents zijn er, wat kunnen ze doen, hoe presteren ze en hoe draai je hun acties terug als het misgaat?

AI-agents kunnen processen drastisch versnellen, maar maken ook tien keer zoveel schade in een tiende van de tijd. Rubrik wil dit probleem tackelen met een platform dat automatisch agents ontdekt, hun acties monitort en ongewenste veranderingen ongedaan maakt.

Drievoudige aanpak van agent-beheer

Het platform bouwt voort op de Rubrik-expertise in data, identiteit en veerkracht. Die combinatie moet klanten zekerheid geven tijdens hun transformatie naar AI-gedreven organisaties.

De Agent Cloud richt zich op drie pijlers. Ten eerste Agent Monitor, dat automatisch agents opspoort in zowel infrastructure-as-a-service (Azure/AWS) als platform-as-a-service (M365/Agentforce) omgevingen. Het systeem volgt continu activiteiten en houdt onveranderbare audit trails bij waarin data, identiteit en applicatiecontext worden vastgelegd.

Ten tweede Agent Govern, waarmee organisaties gedrag en toegang van agents kunnen definiëren en in realtime kunnen afdwingen. Het platform integreert met enterprise identity-systemen om gecontroleerde innovatie mogelijk te maken. Daarnaast evalueert het de prestaties van agents aan de hand van prompts en biedt het tools om destructieve acties te beheersen.

Beperkte beschikbaarheid

De Rubrik Agent Cloud is momenteel beschikbaar via beperkte early access voor geselecteerde klanten. Niet alle functies zijn nu al actief. Organisaties kunnen via een webinar meer informatie krijgen over wat er aan zit te komen.

Rubrik positioneert zich hiermee als een van de eerste partijen met een geïntegreerde oplossing voor het volledige lifecycle-beheer van AI-agents. Of het bedrijf hiermee het vertrouwen van organisaties kan winnen, moet blijken wanneer meer features beschikbaar komen.

