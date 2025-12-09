Salesforce gaat AI-agents upgraden van stagiaires naar ervaren werknemers

Salesforce heeft Informatica overgenomen om AI-agents te kunnen voorzien van meer betrouwbare data en context. Door metadata van Informatica te combineren met real-time data van MuleSoft ontstaat er een geïntegreerd platform dat AI-agents nauwkeuriger laat redeneren en handelen.

Zoals Salesforce het zelf uitlegt, beschikken AI-modellen over heel veel algemene kennis, maar weten ze vaak niets over je organisatie. Zodra je AI in gaat zetten op specifieke bedrijfsprocessen moet een AI soms gaan gokken wat bepaalde waardes betekenen of hoe deze moeten worden geïnterpreteerd. Sommige zaken zijn wellicht nog duidelijk, zoals een klantnummer, maar wat als er een bestelbon-, factuurnummer, order-, ticket-, batch- en offertenummer is? Of als een bestelling wel allemaal uit dezelfde productiebatch geleverd moet worden? Of er verschillende productnummers voor allerlei variaties zijn, zoals bijvoorbeeld kleur of stof? Als een AI de verkeerde koppelingen gaat leggen, zijn de gevolgen soms niet te overzien.

Een AI moet goed kunnen begrijpen wat alle bedrijfsdata betekent en in welke context een dergelijk nummer of omschrijving is gemaakt. Dat is waar Informatica voor moet gaan zorgen.

Data 360 als fundament

Salesforce heeft inmiddels vrijwel zijn hele platform herontwikkeld bovenop het Data 360 platform. Dat is het dataplatform waarmee alle Salesforce-producten werken en waar Agentforce gebruik van maakt. Nu gaat Salesforce Informatica toevoegen aan Data 360. Hiermee krijgt Data 360 toegang tot enterprise metadata en het Master Data Management systeem van Informatica. MuleSoft gaat deze data vervolgens verrijken met real-time data uit operationele systemen. Het resultaat is een ‘unified engine’ die apps en AI-agents voorziet van betrouwbare context.

Rahul Auradkar, EVP & GM bij Salesforce stelt dat een AI zonder context hetzelfde is als gissen of hallucineren. Door metadata van Informatica te combineren met real-time context van Data 360 en de integratiekracht van MuleSoft kan Salesforce het gissen vervangen door redeneren.

Informatica beschikt over veel metadata

Informatica werd in 1993 opgericht en heeft zich gespecialiseerd in data management. Het beschikt over enorm veel kennis en metadata van allerlei verschillende industrieën, machines en systemen. Het Master Data Management (MDM) kan vele soorten data gaan leveren aan Data 360; denk aan data van objecten, producten, leveranciers, et cetera. Het zorgt ervoor dat data uit specifieke industrieën of van complexe machines voorzien kan worden van de juiste context, zodat de AI voorzien kan worden van de context over hoe de binnengekomen data moet worden geïnterpreteerd.

Of het nu gaat om legacy systemen, machines in een fabriek of cloudapplicaties: het MDM van Informatica beschikt waarschijnlijk over de context van de data. Data 360 kan die context combineren met de data die het al heeft van de organisatie, de klant, de order of de ticket. Daarnaast kan ook MuleSoft worden aangesproken om eventueel real-time data te raadplegen in externe systemen, zodat bijvoorbeeld de actuele status van een machine, de voorraad of de verzending kan worden meegegeven.

Salesforce gaat Data 360 en de Data Catalog van Informatica aan elkaar knopen om één duidelijk overzicht van de data te bieden aan een AI. Ook wil Salesforce gebruikmaken van de Data Lineage-technologie van Informatica om de volledige reis van data in beeld te brengen, zodat exact duidelijk is hoe data door systemen wordt gebruikt en wanneer die wordt aangepast.

Om het nog complexer te maken: partners als Snowflake en Databricks die met zogeheten zero-copy connecties aan Data 360 zijn gekoppeld, kunnen ook gebruikt worden.

Agentforce 360 stuk intelligenter

Agentforce 360 leunde al volledig op de Data 360-fundering die Salesforce heeft gebouwd. Deze fundering wordt met de overname en integratie van Informatica een heel stuk dikker. Het geeft Agentforce een beter geheugen en kennis van data die beweegt binnen organisaties. Het idee is dat een agent straks altijd over een compleet plaatje beschikt en bijvoorbeeld niet enkel de bestelling of de support ticket ziet, maar het gehele klantprofiel en de activiteit in het profiel. Hierdoor kan het betere beslissingen nemen, net als een goed ingewerkte medewerker. Nu worden AI-agents nog vaak vergeleken met stagiaires; Salesforce wil met Informatica dus vooral een grote kwaliteitsslag maken. Of ze dat ook kunnen waarmaken, is uiteraard nog even afwachten.

Salesforce stelt dat de eerste klanten aan de slag zijn gegaan met deze integraties. Wyndham Hotels & Resorts en Yamaha Motor Corporation gebruiken de aanpak al. Beide zijn erg tevreden, aldus Salesforce. Het hotel stelt dat de combinatie van Informatica, Data 360, MuleSoft en Agentforce een duidelijk en helder beeld geeft van hotels, gasten en franchises. “Het niveau van context helpt ons sneller te bewegen en processen te automatiseren die vroeger significant handmatig werk vereisten.”