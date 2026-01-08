Bregal Sagemount neemt meerderheidsbelang in Redgate Software

Redgate Software krijgt een meerderheidsinvesteerder. Het bedrijf ontving een strategische groeifinanciering van Bregal Sagemount. Na afronding van de transactie, die nog afhankelijk is van goedkeuring door toezichthouders, wordt Bregal Sagemount meerderheidsaandeelhouder.

Financiële details zijn niet bekendgemaakt. De afronding wordt verwacht tegen het einde van het eerste kwartaal van 2026.

Met de investering wil Redgate zijn activiteiten uitbreiden en zijn productportfolio verder ontwikkelen. Het bedrijf richt zich daarbij op het samenbrengen van databasebeheer, automatisering, governance en monitoring in één platform. Volgens Redgate biedt dit organisaties meer grip op de volledige levenscyclus van hun databases, van ontwikkeling tot productie en beheer.

Redgate werd opgericht in 1999 in Cambridge en groeide uit tot een internationaal softwarebedrijf met meer dan 500 medewerkers en vestigingen in meerdere landen. Het Amerikaanse hoofdkantoor is gevestigd in Austin, Texas. De software van Redgate wordt wereldwijd gebruikt door ruim 200.000 gebruikers, waaronder een groot deel van de Fortune 100-bedrijven. Zij gebruiken de software voor het beheren en beveiligen van bedrijfskritische databases.

Samenwerking maakt verdere bedrijfsgroei mogelijk

Het management van Redgate blijft aan na de investering. De huidige directie ziet de samenwerking met Bregal Sagemount als een volgende stap in de verdere groei van het bedrijf, waarbij schaalvergroting en productontwikkeling centraal staan. De investeerder heeft volgens beide partijen ervaring met softwarebedrijven die zijn opgericht en geleid door hun oprichters, wat aansluit bij de achtergrond en cultuur van Redgate.

Vanuit Bregal Sagemount wordt aangegeven dat Redgate zich onderscheidt door de focus op complexe databaseomgevingen binnen grote organisaties. De investeerder ziet kansen om het platform verder uit te bouwen, onder meer op het gebied van automatisering, compliance en ondersteuning voor AI-gerelateerde toepassingen.

Na afronding van de transactie krijgt Bregal Sagemount een zetel in de raad van bestuur van Redgate. Shea & Company trad op als financieel adviseur bij de deal, terwijl DLA Piper verantwoordelijk was voor de juridische begeleiding.