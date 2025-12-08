Redgate-databasebeheer versterkt brug tussen mens en technologie

Database-administrators (DBA’s) staan onder toenemende druk. De explosieve groei van data, de opkomst van AI-projecten en de snelle DevOps-cultuur vragen om nieuwe manieren van werken. Ontwikkelaars krijgen meer verantwoordelijkheid, maar hebben vaak onvoldoende kennis van databases. Redgate Software, dat zich bezighoudt met database development en monitoring, past zijn platform aan zodat DBA’s deze veranderende werkelijkheid kunnen bijbenen. We spraken erover met CTO Graham McMillan.

Voorafgaand aan ons gesprek met McMillan deelt de CTO resultaten met ons uit een recent onderzoek naar de stand van zaken binnen databasebeheer. Hierin komen drie hoofdproblemen naar voren. Security voert de lijst aan, gevolgd door de toenemende complexiteit van multidatabase-architecturen. De derde uitdaging is het groeiende datavolume, vooral veroorzaakt door AI-projecten die enorme hoeveelheden informatie genereren.

Volgens McMillan evolueert het database-landschap niet razendsnel, maar schuift het gestaag op. “Automation was ooit een uitdaging, maar inmiddels verwachten mensen dat het er gewoon is,” legt hij uit. Productiviteit komt tegenwoordig voort uit geautomatiseerde processen, omdat dat inmiddels als ‘good practice’ wordt beschouwd. Toch neemt de druk op DBA’s alleen maar toe. Problemen worden complexer en ontwikkelaars missen vaak de diepgaande kennis van databasestructuren, waardoor de last bij DBA’s terechtkomt.

Samenwerking tussen developer en DBA

De oplossing ligt volgens Redgate in nauwere samenwerking tussen developers en DBA’s. “Developers hebben over het algemeen geen goed begrip van data en databases”, zegt McMillan. Tooling en monitoring kunnen helpen om de kloof te verkleinen, maar de kern ligt in gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Het concept van platform engineering speelt daarin een belangrijke rol. Door ontwikkelaars te ondersteunen met slimme platforms en ingebouwde securitymaatregelen, kunnen ze fouten voorkomen en tegelijk sneller werken. “Developers willen niet langzaam zijn”, zegt McMillan. “Als je laat zien dat bepaalde werkwijzen hen juist versnellen, ontstaat er een win-win.”

DevOps is daarvan het levende bewijs. Het combineert de rollen van developer en operations en dwingt teams om samen te werken aan stabiele en efficiënte deployments. Redgate hanteert intern de filosofie ‘you build it, you run it’. Teams die software bouwen, dragen ook de verantwoordelijkheid als er iets misgaat. “Wie het maakt, houdt het draaiend. Dat voorkomt dat mensen ondoordachte keuzes maken”, aldus McMillan.

AI vergroot de complexiteit

AI biedt nieuwe mogelijkheden, maar zorgt ook voor extra druk op databasebeheer. Redgate speelt daarop in met SQL Prompt, with AI, een tool die direct werkt binnen SQL Server Management Studio. Het helpt gebruikers bij het schrijven van code, terwijl ze volledige controle behouden. “Het helpt mensen code te schrijven, maar ze kunnen alles blijven inspecteren”, zegt McMillan.

Toch is AI volgens hem nog niet klaar om volledige controle over databases over te nemen. “Niemand is daar al aan toe, het is er gewoon nog niet klaar voor.” Het draait om vertrouwen, waarbij je begrijpt waar AI wél en niet geschikt voor is.

DBA’s hechten aan betrouwbaarheid en consistentie, terwijl AI-modellen inherent probabilistisch zijn. De modellen werken door waarschijnlijkheden te berekenen. Redgate onderzoekt daarom toepassingen waarbij die functies minder kritiek zijn. Zo kan AI helpen bij het ‘narrowing down’ van problemen: het verkleinen van het zoekgebied in complexe situaties. In Redgates monitoringproduct wordt bijvoorbeeld machine learning gebruikt om patronen te herkennen, zoals maandelijkse pieken in payroll-data. “Als het de derde donderdag van de maand is, weet het systeem dat dat normaal is. Maar als het een week eerder gebeurt, slaat het alarm.”

De toekomst van de DBA blijft mensgericht

Volgens McMillan zal het werk van de DBA niet verdwijnen, maar veranderen. “Iedereen praat over banen die verdwijnen, maar het lijkt eerder op het verbreden van een snelweg: zodra je meer capaciteit creëert, vullen mensen die met nieuwe verzoeken.” De opkomst van low-code- en no-code-tools zorgt bovendien voor een nieuwe categorie gebruikers: amateurdevelopers die zonder databasekennis toegang willen tot productiedata. “De CFO die zelf een analytics-app bouwt, dat is echt eng”, zegt McMillan. Toch is het moeilijk om daar nee tegen te zeggen.

Daarom worden soft skills steeds belangrijker. Het vermogen om perspectieven te begrijpen en prioriteiten te stellen bepaalt of een DBA succesvol is. “Het gaat om het identificeren van de echte kernproblemen en weten welke je eerst moet oplossen”, legt hij uit.

Ook intern past Redgate deze principes toe. De organisatie gebruikt benchmarks zoals het aantal pull requests per team om ontwikkelsnelheid te meten, maar vermijdt het opleggen van keiharde doelstellingen. “Context is cruciaal”, zegt McMillan. “We willen dat teams leren van data, niet dat ze erdoor gestuurd worden.”

Redgates pad naar Agentic AI

Terwijl de meeste AI-discussies draaien om technologie, kiest Redgate voor een praktische, vertrouwensgerichte benadering. Het bedrijf werkt aan een gefaseerde invoering van Agentic AI binnen databasebeheer. Hierbij kiest het voor systemen die autonoom kunnen handelen, maar altijd binnen gecontroleerde grenzen.

In plaats van direct te mikken op volledige autonomie, ontwikkelt Redgate pre-built templates: kant-en-klare bouwstenen die kleine, veilige stappen mogelijk maken. Denk aan een template die een blokkerende query identificeert, de gebruiker tijdelijk stopt en logbestanden naar een analyseomgeving stuurt. “Het zijn beslissingen die je eenvoudig kunt terugdraaien”, legt McMillan uit. Door stap voor stap ervaring op te doen, groeit het vertrouwen in AI-gestuurde processen.

Wanneer gebruikers zich comfortabel voelen, kunnen ze templates combineren tot complexere workflows. Deze aanpak verlaagt de drempel voor automatisering, zonder de controle uit handen te geven. Bovendien bieden templates context en structuur, iets wat bij traditionele AI-chatinterfaces nog vaak ontbreekt.

De technische mogelijkheden zijn volgens Redgate al aanwezig. Agentic AI kan in theorie zelfstandig problemen detecteren, code aanpassen en wijzigingen testen voordat die naar productie worden uitgerold. De hamvraag is echter: vertrouwen DBA’s de AI voldoende om dat te laten gebeuren? “De technologie is er, maar de vraag is of de DBA ons vertrouwt met alle stappen die nodig zijn”, zegt McMillan. Het versturen van data naar LLM’s roept bovendien privacy- en compliance-vragen op. Tot nu toe test Redgate de technologie alleen in scenario’s die het volledig kan overzien. Hoe AI zich gedraagt in onvoorziene situaties, blijft een open vraag.

Focus op gebruikerservaring, niet op modelbouw

Opvallend genoeg investeert Redgate bewust níet in het ontwikkelen van eigen AI-modellen. “Er zijn duizenden modellen beschikbaar. Een eigen model bouwen is te duur en onnodig”, zegt McMillan. In plaats daarvan richt het bedrijf zich op experimenteren met bestaande modellen en het verbeteren van de gebruikerservaring.

Daarom werft Redgate geen leger aan machine learning-engineers. Het bedrijf zoekt liever user researchers, UX- en UI-specialisten en API-engineers die begrijpen hoe mensen met AI werken. Voor specifieke machine learning-componenten heeft Redgate wel experts in huis, maar de kern ligt bij gebruiksvriendelijkheid en veilige integratie met externe modellen. “Het succes van AI in databasebeheer hangt niet af van de nieuwste technologie, maar van hoe gebruikers ermee willen werken”, aldus McMillan.

Vertrouwen dankzij de SQL Server-community

Wat Redgate onderscheidt, is de sterke band met de SQL Server-community. Het databaseplatform van Redgate werd aanvankelijk groot door zich daar op te richten, inmiddels is er ondersteuning voor veel meer databases. De gebruikersgroep is loyaal, betrokken en bereid feedback te geven. “Door zo’n sterke community te hebben, krijgen we waardevolle input en bouwen we vertrouwen op”, zegt McMillan. De openheid van de community helpt Redgate om nieuwe functies te verfijnen en realistische scenario’s te testen.

Die communitygedreven aanpak vormt de kern van Redgates strategie. Door gebruikers vroeg te betrekken en hun feedback te vertalen naar concrete productverbeteringen, blijft het bedrijf dicht bij de praktijk. Het resultaat is technologie die niet in de lucht blijft hangen, maar daadwerkelijk aansluit op de uitdagingen van DBA’s.

De komende jaren blijft de rol van de DBA onmisbaar, maar die wordt wel anders ingevuld. Automatisering en AI nemen routinetaken over, terwijl mensen zich richten op de strategische en menselijke kant van data. Redgate ziet het als zijn missie om die transitie veilig, beheersbaar en transparant te maken. Waar anderen vooral kijken naar technologische vernieuwing, kiest Redgate voor een mensgerichte evolutie met vertrouwen als fundament.

