MariaDB past databaseplatform aan voor ontwikkelen agentic AI

MariaDB lanceert Enterprise Platform 2026. Met ingebouwde RAG-pipelines en AI-agents wil MariaDB ontwikkelaars helpen sneller agentic applicaties te bouwen.

Met MariaDB Exa introduceert het platform een analytische engine voor multi-terabyte workloads. De engine moet complexe analyses op operationele data uitvoeren met snelheden die volgens MariaDB meer dan 1000 keer hoger liggen dan traditionele OLTP-engines.

MariaDB Exa is het resultaat van een samenwerking met Exasol. Organisaties kunnen hiermee directe inzichten verkrijgen uit groeiende operationele datasets, zonder data naar aparte systemen te hoeven verplaatsen.

De integratie van transactionele en analytics workloads in één platform elimineert de complexiteit van data pipelines. Dit moet het pad van ruwe transactionele data naar bruikbare business outcomes verkorten.

Van vector search naar complete AI-integratie

MariaDB bracht eerder dit jaar al vector search naar zijn platform. Met de nieuwe release gaat het bedrijf een stap verder door RAG-functionaliteit volledig in de database te integreren. Ontwikkelaars hoeven geen aparte vector databases of retrieval pipelines meer op te zetten.

De “RAG-in-a-Box” zorgt ervoor dat grote taalmodellen automatisch worden voorzien van context uit de MariaDB-data. Alle stappen voor het embedden, opslaan en ophalen van vectordata worden automatisch afgehandeld. Dit moet de ontwikkelsnelheid van GenAI-applicaties verhogen.

MariaDB AI RAG elimineert volgens het bedrijf de noodzaak voor aparte embeddings en vector stores. Het platform zorgt dat alle benodigde stappen consistent en geoptimaliseerd worden uitgevoerd.

Embedded copilots voor natural language queries

Via MariaDB Cloud krijgen gebruikers toegang tot vooraf geconfigureerde AI-agents. De developer copilot functioneert als Text-to-SQL agent die in natuurlijke taal gestelde vragen omzet naar database-queries. De DBA copilot richt zich op beheertaken zoals performance tuning en het debuggen van fouten.

Deze copilots zijn direct gekoppeld aan de MariaDB-database. Ze reageren op natural language queries met inzichten over de opgeslagen data. Voor DBA’s moet dit de productiviteit verhogen doordat routinetaken geautomatiseerd worden.

Daarnaast ondersteunt het platform nu Model Context Protocol (MCP) Servers. Hiermee kunnen AI-agents naadloos met MariaDB-databases en andere enterprise databases communiceren. Ze kunnen serverless databases in de cloud lanceren en direct met MariaDB AI copilots verbinden.

Serverless voor onvoorspelbare AI-workloads

MariaDB Cloud biedt een serverless database-optie specifiek voor agentic applications. Chief Product Officer Vikas Mathur stelt dat AI-agents in real time moeten kunnen analyseren en transacties uitvoeren op enorme schaal. “Tegelijkertijd moeten agents toegang hebben tot enterprise data die vandaag nog in gefragmenteerde silo’s zit.”

De serverless aanpak moet elastische schaalbaarheid, operationele eenvoud en kostenefficiëntie bieden. Ontwikkelaars betalen alleen voor de daadwerkelijk gebruikte resources. Het platform schaalt automatisch mee wanneer agents taken verwerken of uitvoeren.

Dit onderscheidt zich volgens MariaDB van traditionele, altijd-aan setups die niet kunnen omgaan met de onvoorspelbare pieken in activiteit die AI-agents veroorzaken.

250 procent betere performance

MariaDB Enterprise Server 11.8 behaalt in eerste benchmarks 250 procent betere prestaties vergeleken met release 10.6. De nieuwe versie vormt de kern van Enterprise Platform 2026.

Een nieuwe enterprise manager tool biedt uitgebreide observability en beheer voor MariaDB-databases. De tool beschikt over topology-aware monitoring en visuele instrumenten voor query development en schema management, allemaal vanuit één gecentraliseerde interface.

De laatste versie van MariaDB MaxScale bevat een verbeterde database firewall. Beheerders krijgen volledige controle over hoe gebruikers data bevragen door regels vast te leggen en af te dwingen. Dit moet het risico op securityinbreuken significant verminderen.

Mathur benadrukt dat MariaDB Enterprise Platform 2026 organisaties in staat stelt de volgende golf van intelligente applicaties te bouwen op één databaseplatform. “We elimineren de architectonische wrijving door transactionele, analytics en AI-workloads te combineren.”

De release is direct beschikbaar voor alle MariaDB-gebruikers.

Tip: Nieuwe MariaDB-release maakt databasebeheer slimmer en veiliger