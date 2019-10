Confluent geeft Kafka streaming data-applicatie gratis optie

Confluent heeft een gratis abonnement toegevoegd aan zijn Kafka streaming data-applicatie. Daarmee hoopt het bedrijf zijn marktaandeel uit te breiden voorbij alleen grote tech-bedrijven. Kleinere bedrijven moeten makkelijker met de technologie kunnen beginnen.

Kafka is een dienst die grote datastromen in real-time verwerkt. De dienst werd in eerste instantie in LinkedIn ontwikkeld en later open source gemaakt. Confluent maakte een in 2014 een commerciële versie van het open source-project.

Met het nieuwe abonnement kunnen gebruikers tot maximaal 50 dollar aan service per maand krijgen, voor een maximum van drie maanden. Dat komt volgens CEO Jay Kreps neer op honderden gigabytes aan doorvoer, zo vertelt hij aan TechCrunch.

“We hebben het gevoel dat dit de technologie erg toegankelijk kan maken”, aldus de CEO. “We wilden iets maken waar je binnen een paar seconden gewoon kunt beginnen en niet moet betalen om te beginnen met het bouwen van een applicatie die real-time datastromen gebruikt.”

Open source

Kafka is technisch gezien al sinds 2011 gratis te downloaden, installeren en te gebruiken. In dat jaar werd het namelijk open source gemaakt. Er zijn echter veel compute- en engineering resources nodig om de dienst te gebruiken.

De cloud-dienst van Kafka moest dat vereenvoudigen. Met het gratis abonnement kunnen ontwikkelaars gewend raken aan het bouwen van een kleine applicatie, zonder dat hier een grote financiële investering voor nodig is.

Zodra ontwikkelaars gewend raken aan het werken met de gratis versie van Kafka, kunnen ze overstappen naar betaalde uitbreidingen die voor hen logisch zijn. Daarbij betalen ze voor wat ze gebruiken.

Apache Kafka

Confluent maakte eerder in mei ook al een nieuw prijsmodel beschikbaar voor Apache Kafka cloud-native. Eerder betaalden gebruikers per uur, ongeacht of de dienst ook echt gebruikt werd en hoeveel het gebruikt werd.

Het nieuwe prijsmodel zorgt ervoor dat klanten hun serverless infrastructuur naar boven en beneden kunnen schalen, tussen 0 en 100 MB/s. De nieuwe prijzen zijn gebaseerd op het volume van de invoer en uittreding van gegevens en het volume van gegevens die opgeslagen blijven.