Deze week kondigde Confluent nieuwe Confluent Cloud-mogelijkheden aan. Die moeten “klanten het vertrouwen geven dat hun gegevens betrouwbaar zijn en gemakkelijk verwerkt en veilig gedeeld kunnen worden.” De specialist in datastreaming lanceert een reeks nieuwe mogelijkheden om data voor besluitvorming te beveiligen.

Confluent introduceert wat zij Data Quality Rules noemen, een uitbreiding van de Stream Governance suite. Het is bedoeld om organisaties te helpen bij het eenvoudig oplossen van datakwaliteitsproblemen, zodat data betrouwbaar is voor het nemen van bedrijfskritische beslissingen.

Daarnaast maken Confluent’s nieuwe Custom Connectors, Stream Sharing, de Kora Engine en het early access programma voor managed Apache Flink het voor bedrijven gemakkelijker om inzichten te verkrijgen uit hun data op één platform. Dit moet de operationele lasten helpen verminderen en zorgen voor toonaangevende prestaties.

Confluent deed deze aankondigingen tijdens de Kafka Summit London, een toonaangevend evenement voor ontwikkelaars, architecten, data engineers, DevOps professionals en degenen die meer willen weten over streaming data en Apache Kafka.

Introductie van datakwaliteitsregels

Om tegemoet te komen aan de behoefte aan uitgebreidere datacontracten, stellen Confluent’s Data Quality Rules organisaties in staat om betrouwbare, hoogwaardige datastromen te leveren binnen de organisatie met behulp van aanpasbare regels die de integriteit en compatibiliteit van data waarborgen. Met Data Quality Rules kunnen schema’s die zijn opgeslagen in Schema Registry nu worden uitgebreid met verschillende soorten regels. Daarbij kunnen teams zorgen voor een hoge gegevensintegriteit door de waarden van afzonderlijke velden binnen een gegevensstroom te valideren en te beperken.

De nieuwe regels helpen gebruikers ook om problemen met de gegevenskwaliteit snel op te lossen met aanpasbare vervolgacties op incompatibele berichten. Ze “vereenvoudigen ook de schema-evolutie met behulp van migratieregels om berichten van het ene dataformaat naar het andere te transformeren”, aldus Confluent.

Beveiliging van “real-time data”

Shaun Clowes, Chief Product Officer bij Confluent, prees de nieuwe functies. “Real-time data is het levensbloed van elke organisatie, maar het is een enorme uitdaging om data die uit verschillende bronnen komt in real-time te beheren en te garanderen dat deze betrouwbaar is”, zei hij.

“Als gevolg daarvan bouwen veel organisaties een lappendeken van oplossingen die geplaagd worden door silo’s en bedrijfsinefficiënties. De nieuwe mogelijkheden van Confluent Cloud lossen deze problemen op door een eenvoudig pad te bieden om ervoor te zorgen dat betrouwbare gegevens in de juiste formaten met de juiste mensen kunnen worden gedeeld.”

Lees ook: Confluent neemt Immerok over, breidt real time data-oplossingen uit