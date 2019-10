Qlik lanceert vernieuwde big data-analytics-oplossing

Qlik heeft een nieuwe versie van zijn SaaS-oplossing Sense Business gelanceerd. Het betreft een rebranding van het Sense Cloud Business-product.

Qlik Sense Business moet een rijkere analytische ervaring bieden dan de vorige versie van het product. Zo krijgt deze variant een functie voor natural language processing, waarmee gebruikers data kunnen opzoeken in diverse bronnen aan de hand van hun stem.

“Als een gebruiker werkt met Insight Advisor, dan kunnen ze nu zoekcriteria invoeren aan de hand van volledig natuurlijke taal”, aldus het bedrijf tegenover Silicon Angle. “De Qlik Cognitive Engine verwerkt de zoekopdracht om de bedoeling van de gebruiker te begrijpen en de juiste data en inzichten te bieden op basis van de zoekcriteria.”

Salesforce-verbindingen

Ook bevat Sense Business geüpdate connectors voor de platformen van Salesforce en Snowflake Computing. Daarmee wordt de toegang van gebruikers tot belangrijke databronnen verder uitgebreid.

Met die connectors en de nieuwe functies helpt de oplossing organisaties om hun datageletterdheid snel te verbeteren, vertelt CTO Mike Potter. Ook verbetert de oplossing het maken van data-gedreven beslissingen aan de hand van een ingebouwd upgrade-pad, dat de “analytics laat groeien samen met het bedrijf”.

Qlik Sense Business is per direct beschikbaar. Ook is er een gratis proefversie van 30 dagen voor bedrijven die het platform eerst uit willen proberen.

Sense

Qlik kondigde in mei ook Qlik Sense aan, waarmee bedrijven hun volledige dataset om moeten kunnen zetten om consistente, data-gedreven besluitvorming mogelijk te maken. Sense kreeg in juni ook verbeteringen op het gebied van augmented intelligence, met onder meer verbeterde zoekondersteuning op basis van natuurlijke spraak voor de Insight Advisor.

Het bedrijf presenteerde toen ook vernieuwingen voor Sense Enterprise, dat met updates op het gebied van multiclous en augmented reality kreeg. Daarnaast werd Associative Insights gelanceerd, wat een nieuw geïntegreerd element van het analyseplatform is. De oplossing versterkt datavaardigheden van gebruikers.