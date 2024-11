Luzmo IQ integreert AI-analytics in data-apps

Het uitvoeren van data-analyses met Luzmo wordt eenvoudiger door aanvulling van ChatGPT. Luzmo IQ verlicht het werk van ontwikkelaars door AI-geavanceerde analytics naadloos in applicaties en workflows te integreren.

Luzmo maakt AI-analyses beschikbaar in een nieuw product genaamd Luzmo IQ. Volgens het bedrijf heeft het nieuwe platform veel te bieden voor ontwikkelaars. Zij ervaren grote uitdagingen in het tempo te volgen waarop nieuwe data-producten worden aangevraagd. Een hulpmiddel kunnen zij daarom goed gebruiken.

Luzmo IQ zou de nodige assistentie moeten bieden. De belofte wordt gemaakt de snelheid terug te brengen en ontwikkelaars de mogelijkheid te bieden AI hun datasets te laten doorzoeken om vragen te beantwoorden. Dit verkort de tijd die nodig is om een data-product te bouwen, doordat AI de zorgen over orkestratie en het onderhoud van de back-end wegneemt.

AI doorzoekt data

De AI neemt namelijk werk weg en maakt het coderen van gegevens overbodig. Luzmo IQ beheert de creatie, opslag en synchronisatie van vectorinsluitingen in een ClickHouse-database, wat zorgt dat ontwikkelaars eenvoudiger RAG-functies implementeren.

Opdat een gebruiker datasets kan doorzoeken op bijvoorbeeld de Europese klanten, diende alle data voorheen handmatig gelabeld te worden. AI kan de data daarentegen interpreteren zonder de labels en identificeert alle Europese landen, die vervolgens in een overzichtelijke visualisatie worden gepresenteerd aan de gebruiker.

Het perfecte antwoord

De LLM’s van OpenAI sturen de assistent standaard aan. Uitbreidingen naar andere LLM’s is mogelijk, zo geeft Luzmo aan. Wat maakt Luzmo IQ beter dan de dataset en de vraag direct aan ChatGPT te stellen? ChatGPT durft wel eens naast de bal te slaan in het antwoord, terwijl de data-producten met Luzmo IQ redeneren over hoe een vraag het best wordt beantwoord.

Bovendien verbetert de workflow zodat er bij het uitvoeren van één taak niet al tussen verschillende apps gewisseld moet worden. Luzmo zet nog verder in op het verbeteren van de workflow door een API-architectuur aan te bieden waardoor Luzmo IQ data kan lezen uit andere apps.

Tot slot zit er een betere databeveiliging op Luzmo IQ en wordt niet alles integraal doorgestuurd naar OpenAI. Een gebruikersvraag wordt in eerste instantie doorgestuurd naar de query-engine van Luzmo. De LLM interpreteert alleen nog geaggregeerde antwoorden op vragen en voor datasets wordt de toegang van de LLM beperkt tot gespecifieerde onderdelen. Dit maakt de bescherming van bedrijfskritische gegevens beter, maar data die nodig zijn om de vraag te beantwoorden, zullen wel bij OpenAI terechtkomen.

