‘Databescherming voor consumenten belangrijker dan productkwaliteit’

Wat is belangrijker: een goed product of een goede bescherming van data? Die vraag stelde IBM onlangs in een onderzoek aan consumenten. Daaruit bleek dat consumenten de bescherming van data een hogere prioriteit geven.

IBM liet het onderzoek uitvoeren door Harris Poll, dat in augustus duizend Amerikanen van achttien jaar en ouder ondervroeg. Uit dat onderzoek blijkt dat veel consumenten willen weten wat er met hun data gebeurt en hier controle over willen hebben.

Consumenten weten namelijk dat data lang niet altijd veilig is bij bedrijven. Zo weet zeven op de tien consumenten dat hun data niet per se bij de organisatie blijft waar ze het in eerste instantie mee deelden. Bovendien heeft bijna de helft van de respondenten meegemaakt dat hun data of de data van iemand die ze kennen gecompromitteerd werd.

84 procent van de ondervraagde Amerikanen zegt zelfs dat ze alle controle over hoe hun persoonlijke informatie door bedrijven gebruikt wordt, verloren zijn.

Databescherming is topprioriteit

Vrijwel alle respondenten (94 procent) geeft dan ook aan dat bedrijven meer moeten doen om consumenten tegen cybersecurity-dreigingen te beschermen.

Consumenten vinden die bescherming zelfs belangrijker dan de kwaliteit van de producten of diensten van bedrijven. Hoe goed data beschermd wordt door een bedrijf is voor 53 procent een belangrijke factor bij de keuze of ze zaken doen met een bedrijf, terwijl slechts 44 procent dit aangeeft voor de kwaliteit van de producten en diensten.

Controle is belangrijk

Bij de omgang met data is controle een sleutelwoord, zo blijkt uit het onderzoek. Driekwart van de respondenten zegt namelijk dat als op ieder moment zij alle persoonlijke data die ze met een organisatie gedeeld hebben kunnen terugkrijgen, de kans groter is dat ze hun persoonlijke gegevens willen delen.

Ook zegt bijna zeven op de tien consumenten eerder geneigd te zijn om persoonlijke gegevens te delen als een bedrijf kan aantonen dat het kan monitoren hoe die data gebruikt wordt. Een even grote groep zegt dat de kans groter is dat ze data delen met een derde partij als die partij op ieder moment kan bewijzen dat de data beschermd is.