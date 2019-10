IBM Watson Anywhere-update elimineert obstakels voor AI-implementatie

IBM wil met zijn Watson Anywhere-initiatief data toegankelijk maken voor kunstmatige intelligentie (AI), ongeacht waar de data is opgeslagen. Toch zijn er nog altijd datacomplexiteiten die de implementatie van AI-gebaseerde technologieën tegenhouden. Big Blue wil die uitdagingen met een set nieuwe tools wegnemen.

Eén van de updates die IBM introduceert, draait om Watson OpenScale. Watson OpenScale werd vorig jaar geïntroduceerd om vooroordelen in AI-gebaseerde tools om beslissingen te maken te verminderen. Het platform geeft bedrijven de mogelijkheid om vooroordelen op te sporen en om query’s te doen binnen de AI om te begrijpen hoe het tot zijn conclusies is gekomen.

Dit platform krijgt nu een update in de vorm van Drift Detection. Drift Detection is een mogelijkheid die detecteert wanneer en hoe ver een model afdrijft van zijn originele parameters. Dat doet het door productie- en trainingsdata en de resulterende voorspellingen te vergelijken.

Gebruikers kunnen zelf aangeven wat de drempel is voor het ‘afdrijven’. Wordt die drempel overschreden, dan wordt er een waarschuwing aangemaakt. Op die manier moet er meer informatie gegeven worden over de accuraatheid van een model.

Watson Assistent

IBM lanceerde vorig jaar ook de Watson Assistant, een dienst die bedrijven in staat stelt om spraakgestuurde virtuele assistenten te bouwen voor hun eigen producten. Gebruikers kunnen met de nieuwe functie Watson Assistant for Voice Interaction eenvoudig een AI-aangestuurde assistent in een IVR-systeem implementeren. Klanten kunnen hiermee vervolgens vragen stellen in natuurlijke taal.

Ook kan Watson Assistant nu de nuances herkennen waarmee mensen spreken. Verder kunnen tekst en spraak tegelijkertijd gecombineerd worden, waardoor er een snellere uitwisseling van informatie mogelijk gemaakt wordt.

De assistent kan bovendien in iedere omgeving – on premise en in de (hybride of multi) cloud – gedraaid worden dankzij een integratie met Cloud Pak for Data.

Cloud Pak for Data

Cloud Pak for Data krijgt zelf overigens ook een update mee. Cloud Pak for Data is een geïntegreerd data analytics-platform. Dit platform is nu gecertificeerd op Red Hat OpenShift. Het platform ondersteunde dit container orchestratioln-platform al sinds de lancering, maar was dus nog niet gecertificeerd.

Die certificering brengt diverse voordelen met zich mee. Klanten weten nu bijvoorbeeld dat alle componenten van een ondersteunde bron komt, en dat er geen bekende kwetsbaarheden in de container images zitten. De containers die draaien zijn bovendien compatibel met Red Hat Enterprise Linux-omgevingen, ongeacht in welke cloud ze staan.

Tot slot krijgt de zoekfunctie Watson Discovery een update. Dit platform krijgt een functie genaamd Content Miner, waarmee grote datasets doorzocht kunnen worden voor specifieke soorten content. Denk bijvoorbeeld aan foto’s of tekst.