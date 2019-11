Alibaba Cloud plaatst machine learning-algoritme op GitHub

Alibaba Cloud, de cloud-afdeling van de Alibaba Group, heeft ‘core codes’ van zijn machine learning-algoritmes op GitHub geplaatst. Het gaat om code uit het Alink-platform. De algoritme-libraries moeten ondersteunen bij batch- en stream-verwerking.

De code is door ontwikkelaars en data-analisten te gebruiken om software-functies te bouwen als statistische analyses, machine learning, real-time voorspellingen, gepersonaliseerde aanbevelingen en de detectie van afwijkingen, aldus Alibaba Cloud. Dat schrijft ZDNet.

Het delen van Alink op GitHub delen, is volgens de president van data platform Jia Yangqing onderdeel van de strategie van het Chinese bedrijf. “We proberen om zo vroeg mogelijk in de ontwikkelcyclus van onze software verbinding te maken met de open source-gemeenschap”, aldus Jia. “Door Alink op GitHub te delen voldoen we aan deze belofte.”

Wat is Alink?

Alink is een platform dat op basis van de unified distributed computing engine Apache Flink ontwikkeld is. Alink ondersteunt diverse open source-dataopslagplatformen naast de eigen oplossingen van Alibaba. Het gaat onder meer om Kafka, HDFS en HBase.

Jia stelt dat Alink interessant is voor ontwikkelaars die big data- en machine learning-tools zoeken. Het bedrijf gebruikt Alink zelf om zijn e-commerce marktplaats Tmall te ondersteunen.

Overigens is Alibaba behoorlijk actief op GitHub. Het bedrijf is zelfs één van de top 10 bijdragers op het platform. Het bedrijf heeft ook een aantal eigen open source-initatieven, waaronder het MySQL-gebaseerde AliSQL, de container-tool Pouch en JStorm, een Java-gebaseerde versie van Apache Storm.

Meer partners

Alibaba Cloud is dit jaar ook groter geworden in de EMEA-regio. In mei breidde het bedrijf het aantal partners in deze regio uit. Concreet sloten negen nieuwe partners zich aan bij het EMEA Ecosystem Partner Program, dat de samenwerking tussen klanten en partners van het bedrijf in Europa, het Midden-Oosten en Afrika moet versterken.

Ook sloot het bedrijf een samenwerking met een lokale universiteit in Frankrijk. Deze universiteit, de SUPINFO International University, gaat samen met het Chinese bedrijf werken aan course design, certification training, het bouwen van IT-infrastructuur en cross border-connectiviteit.