Qlik koopt RoxAI om AI-mogelijkheden uit te breiden

Qlik laat aan Techzine weten over de overname van RoxAI. De leverancier van business intelligence (BI)-software wil met de nieuwe aanwinst zijn inspanningen rond kunstmatige intelligentie (AI) verder uitbreiden. Financiële details over de transactie zijn niet bekendgemaakt.

Door RoxAI over te nemen krijgt Qlik de beschikking over zogeheten Ping-software. Ping alarmeert gebruikers zodra belangrijke bedrijfsdata veranderen. Gebruikers worden door middel van e-mail, smartphone en sociale kanalen op de hoogte gebracht van de wijziging. Er wordt de nodige context meegegeven, zodat ze direct acties kunnen ondernemen. Deze meldingen kunnen op maat gemaakt worden voor de unieke gebruikssituaties van bedrijven. Volgens Qlik is het customizen dusdanig eenvoudig dat ook niet-ontwikkelaars de meldingen op maat kunnen maken.

Plannen Qlik

RoxAI heeft oplossingen ontwikkeld die gebruikmaken van AI en machine learning, alsmede natural language processing (NLP), advanced analytics en blockchain. Qlik zal de technologie van RoxAI combineren met zijn Data Integration- en Data Analytics-oplossingen, zodat er als het ware een “real-time stroom aan belangrijke informatie die besluitvorming aanstuurt” ontstaat.

De BI-specialist is van plan om in de toekomst Ping te integreren met workflow- en robotic process automation (RPA)-oplossingen, wat nog wat extra intelligentie zal bewerkstelligen. Daarnaast zullen er verdere updates doorgevoerd worden, waaronder ‘op nabijheid gebaseerde waarschuwingen’. Dit komt bijvoorbeeld van pas wanneer een online winkelverkoper een regionmanager op de hoogte stelt (met vooraf gemaakte prestatieanalyses) bij aankomst op een winkellocatie.

Qlik en RoxAI waren voor de overname al partners, RoxAI en Ping maken gebruik van het open API-framework van Qlik. Ping zal in de eerste helft van dit jaar aangeboden worden als een Qlik-oplossing.