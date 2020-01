Google wil met Meena goede conversational AI dichterbij brengen

Google heeft de nieuwe chatbot Meena ontwikkeld, die volgens het bedrijf beter zou zijn in het voeren van gesprekken met mensen dan de huidige generatie chatbots. Volgens Google kan de agent over ieder onderwerp praten met mensen en komt ‘echte conversational AI’ hiermee een stap dichterbij.

Meena wordt omschreven als een ‘end-to-end, neural conversational model’ dat leert op menselijke contexten te reageren. De kunstmatige intelligentie-toepassing wordt zo getraind om verwarring te minimaliseren en houdt rekening met de onzekerheid van de volgende reactie van een mens.

Technologie

Om dit mogelijk te maken hebben onderzoekers een architectuur gebouwd waarbij er gebruik gemaakt wordt van ‘encoder blocks’ en ‘decoder blocks’. De encoder is verantwoordelijk voor het verwerken van de conversationele context, zodat Meena begrijpt wat er gezegd wordt. Het decoder-onderdeel gebruikt deze informatie om een goede reactie op te stellen. Google geeft aan dat er bij Meena gefocust is op het toevoegen van een krachtigere decoder (onderstaande afbeelding), dat zou de sleutel zijn tot het realiseren van hoogwaardigere conversaties met AI-systemen.

Google claimt daarbij zelfs dat Meena beter kan chatten dan iedere momenteel beschikbare AI-generator. Het neuraal netwerk met 2,6 miljard parameters is getraind op 40 miljard woorden, wat neerkomt op 341 GB aan tekstuele data. Hieronder vallen onder meer sociale media als trainingsdata.

Accuraatheid mogelijk stap voorwaarts

Om de accuraatheid van de nieuwe technologie aan te tonen, hebben de onderzoekers ook meetgegevens vrijgegeven. Met Sensibleness and Specificity Average (SSA) meet men hoe specifiek en gevoelig een conversatie of reactie is. Het gemiddelde van een mens ligt hierbij op 86 procent, terwijl Meena 79 procent scoort. Xiaolce, een chatbot van concurrent Microsoft die Mandarijn (Chinees) spreekt, krijgt in de vrijgegeven grafiek van Google een score van 31 procent.

In de bevindingen spreekt Google dan ook vertrouwen uit in een eventuele vooruitgang voor de huidige AI-systemen. Het geeft bijvoorbeeld aan dat huidige chatbots alleen goed werken zolang gebruikers niet te ver afwijken van het verwachte gebruik. Soms komen chatbots volgens de techgigant echter ook met inconsistente reacties. Daar moet Meena de nodige verandering in brengen.