Acronis koopt Microsoft-specialist 5nine

Acronis maakt de overname van 5nine bekend, een maker van software voor Microsoft-oplossingen. Het is niet bekendgemaakt hoeveel geld er met de overname gemoeid is.

5nine wordt door Acronis omschreven als een bedrijf dat end-to-end cloud-oplossingen voor Hyper-V biedt, alsmede een “agentless en multi-layer security-oplossing voor Hyper-V en Azure“.

Het is de bedoeling om de 5nine-technologie te integreren in het Acronis Cyber Platform. Op het Cyber Platform krijgen ontwikkelaars de mogelijkheid om security-oplossingen van Acronis aan te passen. Door 5nine hier aan toe te voegen moeten managed service providers (MSP’s) en IT’ers bijvoorbeeld orkestratie kunnen vereenvoudigen.

Anderzijds moet ook Acronis Cyber Infrastructure profiteren van de aangekochte software. Klanten en partners moeten eenvoudiger workloads kunnen migreren van hun fysieke of virtuele infrastructuur naar de Acronis Cyber Infrastructure, Microsoft Azure of beide. 5nine heeft kennis in huis over cloud-migratie, -management en -monitoring.

Door de overname zal 5nine verder gaan als een dochteronderneming van Acronis. De nieuwe eigenaar spreekt de intentie uit verder te investeren in de Cloud Management, Cloud Migration en Security Platform van 5nine. Acronis heeft zelf ook de nodige ervaring met het Microsoft-ecosysteem. Beide partijen zijn Microsoft Gold Certified-partners en zijn van plan om de activiteiten rond Microsoft-software verder voort te zetten.

Databescherming

Acronis lanceerde onlangs nog een nieuwe aanpak voor databescherming. Het bedrijf claimt zelf dat het met zijn benadering de traditionele back-up- en databeschermingsmethoden overbodig maakt. Dit door middel van drie diensten: de eerder genoemde Cyber Platform en Cyber Infrastructure en Cyber Protect. Cyber Protect is een modulaire security-oplossing die bestaat uit Identify, Protect, Detect, Respond en Recover.