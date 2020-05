AWS maakt zoekplatform Kendra algemeen beschikbaar

AWS heeft Kendra, een beheerd zoekplatform voor intern gebruikte databronnen, algemeen beschikbaar gemaakt.

Met Kendra kunnen medewerkers diverse intern gebruikte applicaties en diensten, zoals zoekpagina’s, chat-applicaties en chatbots, semantisch doorzoeken. Een preview van het platform werd eind vorig jaar gepresenteerd, maar is nu met verdere mogelijkheden uitgebreid.

Zoekmogelijkheden

Concreet levert het platform een search bar waarmee gebruikers natural language zoekopdrachten kunnen invoeren om informatie voor hun werkzaamheden te vinden. Het platform gebruikt hiervoor deep learning om vragen te begrijpen en geeft dan een lijst van corresponderende resultaten terug. Deze resultaten zijn gerangschikt op relevantie. AWS Kendra zoekt deze informatie op in databases, de gedeelde bronnen en andere systemen die records bevatten.

Uitbreidingen van het platform

In de nu verder uitgebreide versie van het zoekplatform heeft AWS het aantal doorzoekbare systemen verder uitgebreid. Zo heeft het nu connectors voor Salesforce, ServiceNow en de cloud storage-oplossing van Microsoft OneDrive.

Verder is het woordgebruik van het platform uitgebreid door domeinspecifieke termen toe te voegen op acht verschillende terreinen: automotive, gezondheid, human resources, legal, media en entertainment, nieuws, telecommunicatie, reizen en vrijetijdsbesteding.

Bedrijven die meer informatie naar boven willen halen, kunnen nu ook de manier waarop AWS Kendra prioriteit aan antwoorden geeft aanpassen. Bijvoorbeeld op basis van de meest up-to-date-informatie of hoe vaak gebruikers bepaalde records inzien.

Developper- en Enterprise-edities

Naast de ‘gewone’ versie van AWS Kendra met de diverse uitbreidingen, is er nu ook een speciale Developer-editie van het platform uitgebracht. Deze laatste versie helpt softwareteams een applicatie ontwikkelen met zoekmogelijkheden om een proof-of-concept uitrol van AWS Kendra in hun bedrijven mogelijk te maken. Hiermee kunnen per project tot vierduizend zoekopdrachten per dag worden uitgevoerd. De Enterprise Edition zorgt er nu voor dat bedrijven, wanneer ze de abonnementslimiet bereiken, het aantal zoekvragen en documenten kunnen vergroten op basis van pay-as-you-go.

