Microsoft Azure wordt ‘preferred cloud platform’ van SAS

SAS laat aan Techzine weten over een nieuw samenwerkingsverband met Microsoft. Hierdoor kunnen we diepe integraties van SAS-producten met Microsoft-oplossing verwachten, zoals Azure en PowerBI. Daarnaast zullen de twee bedrijven met gezamenlijke oplossingen komen.

De leverancier van analytics-software werkte al geruime tijd samen met de drie hyperscalers AWS, Microsoft Azure en Google Cloud. Nu groeit Azure dus uit tot het ‘preferred cloud platform’. AWS en Google Cloud kunnen uiteraard op ondersteuning blijven rekenen, Azure gaat echter agressiever gepositioneerd worden.

In de praktijk zal dit betekenen dat organisaties hun SAS-workloads eenvoudiger in de cloud van Microsoft kunnen draaien. Vooralsnog betekent dat met name plannen communiceren, waarvan een groot deel eind dit jaar beschikbaar moet worden.

Integraties

Zo wil men het cloud-platform SAS Viya optimaliseren voor Azure. De toekomstige 4.0-release van Viya zal hierdoor draaien op Azure Kubernetes Service (AKS), Active Directory gebruiken voor toegang en authenticatie en de data warehousing-oplossing Azure Synapse gebruiken.

Beide bedrijven bieden verschillende producten voor analytics en data science, waardoor er soms wat overlap zou kunnen ontstaan. Microsoft biedt bijvoorbeeld Azure Machine Learning, een omgeving voor het in productie brengen van machine learning-modellen. Dit is één van de kernactiviteiten van SAS-software.

In de aankondiging spreken de bedrijven in ieder geval over integraties van SAS-producten met Azure, Microsoft 365, Dynamics 365 en Power BI. “Microsoft en SAS gaan de mogelijkheden onderzoeken om SAS Analytics te integreren, inclusief de industrie specifieke modellen, binnen Azure en Dynamics 365”, aldus de bedrijven over wat we mogen verwachten.

Daarnaast zal het voor Azure-gebruikers eenvoudiger worden om de analytics-oplossingen van SAS aan te schaffen. SAS-producten zullen namelijk beschikbaar worden in de Azure Marketplace.

Het is de bedoeling dat er ook gezamenlijke oplossingen uit de samenwerking komen rollen