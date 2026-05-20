Alteryx koppelt AI-agents aan bedrijfslogica

Alteryx introduceert nieuwe mogelijkheden in het Alteryx One-platform die AI-agents koppelen aan bestaande bedrijfsworkflows. Met Agent Studio en een MCP Server kunnen organisaties hun analytics processen omzetten in agent-gedreven systemen die draaien op gevalideerde bedrijfslogica.

Alteryx schetst dat toegang tot modellen voor veel bedrijven geen probleem meer is. De bedrijfscontext die die modellen nodig hebben, ontbreekt echter vaak. AI-agents bevragen vandaag doorgaans ruwe data rechtstreeks, zonder inzicht in hoe een organisatie daadwerkelijk functioneert.

Het bedrijf introduceert zodoende Agent Studio en de Alteryx One MCP Server. Met Agent Studio kunnen teams betrouwbare datasets en bedrijfslogica verpakken als herbruikbare agents binnen Alteryx One. De MCP Server verbindt die agents vervolgens met bedrijfsapplicaties (Slack en Microsoft Teams), maar ook met AI-agents en grote taalmodellen (Claude en OpenAI). Zo draait externe AI niet meer op losse aannames, maar op workflows die de organisatie al heeft gevalideerd.

“AI is slechts zo goed als de onderliggende bedrijfslogica,” zegt Ben Canning, Chief Product Officer bij Alteryx. “Alteryx transformeert de workflows die uw analisten al vertrouwen in de basislaag waarop agents draaien. Zo stopt AI met het genereren van snelle gissingen en begint het werk op dezelfde manier uit te voeren, elke keer weer, op basis van logica die eigendom is van het bedrijf en waar IT achter kan staan.”

Eén platform, meerdere omgevingen

Alteryx One krijgt ook een vernieuwde desktop-app die als centraal toegangspunt dient voor Designer, cloudservices, data en AI-tools. Nieuwe deploymentopties, waaronder Workspace Execution voor workflows draaien in de cloud en Data Bridge voor veilige toegang tot on-premises data, stellen organisaties in staat workflows te draaien waar dat het beste past. Server Execution, waarmee analisten server-gebaseerde workflows kunnen inzien, beheren en plannen, volgt binnenkort.

Voor governance brengt het platform automatisch versiebeheer, eigenaarschapsbeheer en certificeringsmetadata mee. Live Query en uitgebreide enterprise connectors stellen teams in staat data te benaderen in omgevingen als BigQuery, Databricks en Snowflake zonder data te verplaatsen. De Spring 2025-release van Alteryx One legde al de basis voor deze aanpak, met unified analytics, AI-assistentie en centrale governance als kernelementen.

