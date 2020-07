Commvault levert Metallic-portfolio op Azure

Commvault gaat samenwerken met Microsoft voor het leveren van SaaS-diensten voor Microsoft Azure. Concreet gaat het hierbij over het aanbieden van het Metallic-databescherminsportfolio.

Het betreft een meerjarig samenwerkingsverband. Concreet zal het Metallic SaaS-portfolio met Azure worden geïntegreerd. Dit moet klanten volledige en vertrouwde security leveren via een SaaS-model. Op deze manier krijgen klanten ook meer mogelijkheden om security op te schalen en een multi-layered security-omgeving te kunnen gebruiken. Ook moet de samenwerking de stap van bedrijven naar public cloudomgevingen verder versnellen.

De nieuwe samenwerking is gebaseerd op de diensten die Commvault al meerdere jaren via Microsoft Azure gebruikt. Deze mogelijkheden zijn onder meer applicatie- en datamigratie, lange termijn-retentie en Azure Blob Storage voor de omvang, de duurzaamheid van data en de securitymogelijkheden voor data.

Diensten

Metallic SaaS met Microsoft Azure moet volgens beide partijen de meest krachtige set toepassingen in de markt worden voor het opslaan en beschermen van bedrijfskritische data in cloudomgevingen en verder.

In eerste instantie moeten de Metallic SaaS-diensten de bescherming van Microsoft Office 365 data verbeteren. Vooral in het geval van toevallig verwijderde data, data corruptie en kwaadaardige aanvallen. Daarnaast biedt Metallic opties voor onder meer VMware en backup to endpointprotectie voor Microsoft SQL databases.

Commvault is daarnaast van plan een SaaS-oplossing te ontwikkelen voor Metallic Cloud Storage op Azure Blob Storage. Daarnaast worden ook andere producten verder geïntegreerd met native Azure-diensten.

Metallic komt beschikbaar als een applicatie voor SaaS-gebaseerde databescherming in de Azure Marketplace voor public en hybrid cloudgebruikers. Commvault zal Metallic ook blijven ondersteunen voor klanten die alternatieve cloudomgevingen willen gebruiken voor specifieke zakelijke doeleinden. Metallic Backup & Recovery for Office 365 is nu ook beschikbaar binnen de Azure Marketplace.