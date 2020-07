Kunstmatige intelligentie DeepMind creëert zelf algoritmes

Onderzoekers van DeepMind hebben een techniek ontdekt waarbij kunstmatige intelligentie (AI) zelf algoritmes kan genereren. Het bijzondere daarbij is dat het zelflerende algoritmes zijn, waardoor het kan leren voorspellen en bedenken wat er gebeurt. Dit is getest met Atari-games en daarover is gepubliceerd in een paper.

Het gaat om zogeheten reinforcement learning-algoritmes, waarbij software agents fouten kunnen maken en daarvan leren in een omgeving waarbij het feedback krijgt. Hoe meer de AI op deze manier leert, hoe beter het in staat is om zelf met nieuwe algoritmes op de proppen te komen die beter zijn. Dat niet alleen: het kan dan ook met nieuwe algoritmes komen die specifiek op die omgeving van pas komen.

DeepMind

De architectuur van DeepMind maakt gebruik van diverse zelflerende agents, die allemaal verschillend reageren op een omgeving. Die agents helpen kunstmatige intelligentie te voorspellen wat er gaat gebeuren. Door Breakout en Yars’ Revenge te spelen konden de onderzoekers testen hoe de kunstmatige intelligentie omgaat met games die eigenlijk wat moeilijker zijn dan wat hem is aangeleerd.

De resultaten zijn positief, maar de onderzoekers zijn zich bewust dat het nog op kleine schaal is. Als dit echter meer uitgebreid wordt getest, dan kan dit grote invloed hebben op de snelheid waarmee kunstmatige intelligentie kan leren zelflerende algoritmes te genereren.