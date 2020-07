Veritas NetBackup 8.3-update breidt datamanagementplatform uit

Backupspecialist Veritas heeft een grote update, versie 8.3, uitgebracht voor zijn NetBackup-oplossing. Met deze update krijgen klanten de beschikking over meerdere mogelijkheden voor dataprotectie voor al hun IT-omgevingen: on-premise, hybrid- en multicloud.

Met de update legt Veritas de basis voor een universeel datamanagementplatform. Met NetBackup krijgen klanten een enkel platform dat alle IT-omgevingen omvat. Het NetBackup of Enterprise Data Services Platform (EDSP)-platform is een combinatie van backupsoftware van Veritas met het Veritas Resiliency Platform (VRP) en CloudPoint.

Functionaliteit

In versie 8.3 biedt NetBackup een verbeterde bescherming tegen ransomware, 2048-bit encryptie en integratie met third party key managementsystemen (EKMS), verbeteringen voor role-based access control (RBAC) en een gedetailleerd herstel van virtual machines met near-zero RPO door Continuous Data Protection (CDP).

Andere toegevoegde functionaliteit is instant access voor SQL-databases, meer workload-mogelijkheden als MS SQL self-service, Media Server Deduplication Node (MSDP), ondersteuning voor object storage en cloud snapshots.

Cloud-native dataprotectie

Daarnaast heeft Veritas functionaliteit toegevoegd voor cloud-native dataprotectie voor AWS, Azure en Google Cloud Platform (GCP). Ook is cloud-to-anywhere portabiliteit uitgebreid door het toevoegen van Azure Stack en Azure region-to-region.

Verder beschikt versie 8.3 over een betere optimalisatie voor de storagekosten. Ook is de tijd voor dicovery sterk gereduceerd. Zo is de zoektijd voor bijvoorbeeld VMware vCenter en VMware vCloud nu met een factor 50 sneller geworden. De NAS-dataprotectie is een factor 25 sneller geworden door auto-discovery van bronnen en load balancing. Dit biedt de mogelijkheid om data overal op een NetBackup target te herstellen. Dit moet vendor lok-in vermijden, aldus Veritas.