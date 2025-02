Red Hat OpenShift 4.18 breidt virtualisatie-opties uit

Red Hat heeft versie 4.18 van OpenShift uitgebracht met verbeteringen gericht op virtualisatie en beveiliging.

Met deze release zet Red Hat in op meer flexibiliteit voor hoe en waar bedrijven hun workloads draaien. Zo is er ondersteuning voor meer public cloudproviders, waaronder bare-metal deployments op Google Cloud en Oracle Cloud Infrastructure, om de hybride cloud-opties uit te breiden van het platform. Versie 4.18 moet betere consistentie realiseren voor alle applicaties, van cloud-native en AI-enabled tot gevirtualiseerd en traditioneel.

Red Hat OpenShift 4.18 introduceert user-defined networks voor virtuele machines (VM’s), wat het makkelijker maakt om het virtualisatieplatform op te zetten. Deze optie is ook beschikbaar voor OpenShift on AWS en Red Hat OpenShift Service on AWS. Hiermee kunnen gebruikers hun secundaire netwerk op AWS vergelijkbaar laten presteren als hun on-premises omgeving.

Daarnaast is er een technology preview beschikbaar voor VM-storage migratie, waarmee data non-disruptief kan worden verplaatst tussen storage devices en -classes. Dit maakt het voor gebruikers gemakkelijker om in te spelen op hun veranderende storagebehoeften.

Een andere optie om de virtualisatiemogelijkheden uit te breiden, omschrijft Red Hat als tree-view navigation. Hiermee kunnen VM’s worden gegroepeerd in folders die een meer granulaire groepering ondersteunen. Volgens Red Hat waren gebruikers op zoek naar een snellere en eenvoudigere manier om te navigeren tussen VM’s.

Verbeterde security

Op het gebied van security introduceert Red Hat een algemeen beschikbare secret store container storage interface (CSI) driver. Deze nieuwe functie stelt gebruikers in staat om gevoelige informatie veilig te beheren zonder secrets op de cluster op te slaan, wat de algemene securityhygiëne verbetert.