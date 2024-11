Wat is goedkoper: on-premises, hybrid cloud of cloud only?

Een vraagstuk dat bij menig organisatie leeft is: kiezen we nu voor een on-premises, hybride of cloud-only infrastructuur? Een keuze die niet altijd even eenvoudig te maken is, zeker niet als je rekening moet houden met allerlei externe factoren. Een van de belangrijkste factoren in deze discussie is de kosten, die mogen niet uit de hand lopen. Hier gaan we dieper op in, in deze aflevering van Techzine Talks.

Luister elke week door je te abonneren via: Spotify, Apple Podcasts, YouTube of een andere dienst.

Coen en Sander gaan in gesprek met Sandor Warmerdam. Hij is Senior Cloud Economist bij Nutanix en spreekt dagelijks met (potentiële) klanten over hoe hun infrastructuur het efficiëntst kan worden ingericht. Hij houdt daarbij rekening met compliance, kosten en steeds vaker ook duurzaamheid. Duurzaamheid is bij veel organisaties steeds belangrijker, dus de infrastructuurleverancier moet bij voorkeur energieneutraal zijn.

We bespreken met hem de trends in de markt: partijen die naar de cloud bewegen of juist vanuit de cloud terugkeren naar on-premises. Uiteindelijk kiezen veel organisaties een hybride cloudarchitectuur, waarbij ze on-premises combineren met de cloud. Warmerdam beantwoordt uiteindelijk ook de vraag welke optie in de meeste gevallen het meest betaalbaar is.

Techzine Talks video (beta)

Techzine Talks nu ook beschikbaar als vodcast. Het is nog een bèta, we willen de komende tijd elke week een stapje voorwaarts zetten qua videoproductie. Voor degenen die niet kunnen wachten kunnen op YouTube kijken, voor alle andere is er de audio speler.

Eerdere afleveringen van Techzine Talks:

Techzine Talks seizoen 4

Inmiddels is het alweer het vierde seizoen van Techzine Talks! Coen en Sander maken sinds medio 2021 de Enterprise IT-podcast van Nederland en België. De afgelopen twee jaar verscheen er elke week een nieuwe aflevering van Techzine Talks. In 2024 gaan we hiermee door en informeren we luisteraars over de laatste IT-ontwikkelingen, de belangrijkste informatie rondom techevents maar duiden we ook nieuwe IT-trends. Je kan elke week een nieuwe podcast verwachten, het doel is elke maandagmiddag rond de lunch, soms iets later. Met feestdagen soms een dagje later.

Steun ons!

We hopen uiteraard dat je ons als luisteraar steunt! Dat doe je door je te abonneren, afleveringen te delen en ons te beoordelen via Apple iTunes of Spotify. Vijf sterren ontvangen we graag! Ook staan we open voor feedback en je mag ons altijd ideeën sturen voor onderwerpen.

Meedoen?

Ben je een expert in een bepaald IT-vakgebied en wil je graag je kennis delen met onze luisteraars? Of heeft je organisatie de nieuwste en meest innovatieve IT-oplossing in huis? Neem contact op, dan bespreken we graag wat de mogelijkheden zijn.