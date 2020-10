EU wil grote techbedrijven forceren data te delen

De Europese Unie lijkt binnenkort grote technologiebedrijven te gaan dwingen verzamelde data te delen met kleinere rivalen. Dat blijkt uit een vroeg concept van de Digital Services Act.

In dit concept staat onder andere dat grote techbedrijven, zoals Google en Amazon, data die ze op hun platform hebben verzameld niet mogen gebruiken voor eigen commerciële activiteiten, tenzij ze deze ook toegankelijk maken voor zakelijke gebruikers met dezelfde commerciële activiteiten.

Geen voorgeïnstalleerde applicaties

De tekst suggereert dat de zogenaamde Big Tech hun eigen platformen niet meer zullen mogen voortrekken ten opzichte van rivalen in de industrie. Dit zou mogelijk kunnen leiden tot een verbod op bijvoorbeeld het vooraf installeren van eigen applicaties op hardware, zoals smartphones en laptops. Ook zou het ervoor kunnen zorgen dat bedrijven niet meer kunnen afdwingen dat hun software exclusief voorgeïnstalleerd wordt op de hardware van andere bedrijven.

Afgezien het delen van de data, wil Brussel volgens het concept in ieder geval ook dat grote platformen gebruikers de mogelijkheid geven om vooraf geïnstalleerde applicaties weer te deïnstalleren.

Zwarte lijst gatekeepers

Eerder deze maand liet Thierry Breton aan de Financial Times weten dat de EU bezig is met het voorbereiden van een zwarte lijst met betrekking tot het gedrag van zogenaamde gatekeeper platformen. Dit zijn bedrijven met relatief veel macht, omdat andere bedrijven hun marktplaatsen of websites gebruiken om zaken te doen. Gatekeepers zouden onder andere data van zakelijke partners bedoeld voor advertentiedoeleinden alleen voor deze doeleinden mogen gebruiken.

Volgens de verwachtingen zal de Digital Services Act aan het einde van het jaar doorgevoerd worden. Daarmee wordt het de eerste grote verandering van de EU in de afgelopen 20 jaar met betrekking tot het reguleren van het internet.