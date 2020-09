Google blijft 30 procent van de in-app aankooptotalen nemen

Terwijl Epic vooral ruziemaakt met Apple over dertig procent die het opeist van alle aankopen rondom Fortnite, is dat beleid in de appwinkel van Google niet heel anders. Sterker nog, Google heeft laten weten dat het zeker niet milder wordt. Het benadrukt juist dat ontwikkelaars echt dat deel van de in-app-aankopen aan Google moeten betalen.

Moederbedrijf Alphabet geeft binnenkort nieuwe richtlijnen uit. Hierin dwingt het ontwikkelaars bijna om Google’s betalingsdienst voor apps te gebruiken. Het gaat dan niet per se om de initiële aankoop van de app, maar juist wat je binnen zo’n app aanschaft aan extra’s voor je game of abonnementen. Google wil daar namelijk elke keer weer 30 procent van innen.

Play Store

Deze regel is niet nieuw, maar bedrijven zijn de laatste tijd slimmer geworden om dit te omzeilen. Zo heeft Spotify net als Netflix een eigen abonnementssysteem waar je naartoe wordt geleid binnen de app. Omdat dit op een aparte pagina is in de browser kan Google hierop geen aanspraak maken. Dit is uiteindelijk ook ongeveer wat Epic doet, evenals datingapp Tinder. Soms is het niet eens per browser, maar worden klanten aangeraden te betalen via hun credit card. Zo gaat het buiten de Play Store van Google om, schrijft Bloomberg.

Google is wel iets minder genadeloos dan Apple. Het geeft ontwikkelaars na het publiceren van de richtlijn even de tijd om hun apps aan te passen. Er wordt daarbij extra gelet op grote ontwikkelaars, mede omdat die vaak het meeste geld binnenharken. Willen ontwikkelaars hieraan niet meewerken, dan zal ook hun app verdwijnen uit de Play Store. Nu is dat voor Android-smartphones niet per definitie een ramp: in tegenstelling tot Apple-toestellen komen de meeste Android-telefoons al met twee App Stores. Vaak Google Play en een dedicated winkel van het telefoonmerk.

Coalitie tegen Apple

Ondertussen hebben diverse merken de krachten gebundeld tegen de strenge regels van Google en Apple. De pijlen zijn mede door het bovenstaande echter vooral gericht op Apple. Bedrijven als Tinder en Spotify protesteren in een soort manifest over de oneerlijkheid van de app stores.

