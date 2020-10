Cohesity gaat Datamangement-as-a-Service via AWS leveren

Cohesity gaat intensief samenwerken met AWS voor het leveren van een cloudgebaseerde Datamanagement-as-a-Service (DMaaS)-oplossing.

Met de samenwerking met techgigant AWS wil Cohesity het grootzakelijke en mkb’ers vergemakkelijken om van hun data een back-up te maken, deze te beheren en te analyseren. Cohesity wil hiermee de vaak complexe processen rondom analytics, backup, disaster recovery and storage versimpelen.

Door deze oplossingen nu via AWS aan te bieden en daar te hosten, krijgen klanten een enkele oplossing beschikbaar in plaats van oplossingen van diverse aanbieders. Dit scheelt in kosten, omdat de diensten op basis van consumptie kunnen worden afgenomen, hoeven klanten niet meer zelf de onderliggende infrastructuur te hebben en te beheren.

Diensten via Cohesity Helios

Concreet worden de Cohesity-diensten op AWS geleverd via het eigen Cohesity Helios-platform. Klanten kunnen zich via dit op AWS gehoste platform abonneren op verschillende datamanagement-oplossingen en -toepassingen voor verschillende use cases. De eerste oplossing die op AWS beschikbaar komt is de Backup-as-a-Service-oplossing Cohesity DataProtect.

Daarnaast kunnen zij met dit platform hun on-premise- en cloudomgevingen beheren, policybeheer uitvoeren en krijgen op machine learing gebaseerde bescherming tegen ransomware.

Toegang tot AWS-diensten en -oplossingen

Verder kunnen zij toegang krijgen tot verschillende gerelateerde AWS-diensten voor datamanagement. AWS-diensten die hiervoor beschikbaar worden gesteld, zijn onder andere Amazon Macie dat met machine learning gevoelige data beschermt en Amazon SageMaker. Deze laatste oplossing maakt het ontwikkelaars en data scientists AI-modellen te bouwen, te trainen en uit te rollen.

De DMaaS-diensten en -oplossingen van Cohesity via Cohesity Helios komen in de loop van de maand december op AWS beschikbaar.

