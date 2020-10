Boomi lanceert updates om iPaaS toegankelijker te maken

Boomi heeft updates in zijn integration Platform as a Service-product doorgevoerd. Met AtomSphere Go en Project Lightspeed moet iPaaS voor klanten toegankelijker en gebruiksvriendelijker worden.

Dell Technologies-dochter Boomi wil ervoor zorgen dat zijn iPaaS-oplossingen klanten helpen innovatiever te worden. Ook moeten de nu geïntroduceerde updates ervoor zorgen dat klanten sneller hun projecten kunnen opstarten om zo te voldoen aan de vraag van de business.

AtomSphere Go

Concreet introduceert Boomi nu AtomSphere Go. Dit is een speciaal gebouwde self-servicedienst waarmee klanten -en dan vooral ontwikkelaars- naar behoefte zonder problemen alle eigenschappen van het AtomSphere iPaaS-platform kunnen gebruiken. Klanten krijgen hierdoor toegang tot diensten als Integration, Flow, API Management, Master Data Hub en B2B/EDI Management zonder dat zij alle diensten in één keer hoeven af te nemen. De diensten worden geleverd met een ongelimiteerd aantal eindgebruikers, verbindingen, integraties en workflows.

Realtime visibility

AtomSphere Go biedt hiervoor een ‘pay-as-you-scale’-betalingsmodel met maandelijkse of jaarlijkse abonnementen. De abonnementen zijn inclusief standaard ondersteuning, uitgebreide training en certificeringen en toegang tot de Boomiverse Community en alle daar beschikbare content.

Verder krijgen klanten met AtomSphere Go inzicht in realtime visibility in platformgebruik en trends. Met dit inzicht kunnen zij beter inzicht krijgen in hun operationele kosten en kunnen Boomi opstarten met slechts enkele clicks.

AtomSphere Go is nu nog alleen beschikbaar voor een beperkt aantal klanten in de Verenigde Staten en komt in 2021 algemeen beschikbaar.

Introductie Project Lightspeed

Naast AtomSphere Go introduceert Boomi ook project Lightspeed. Met deze update krijgen klanten een gepersonaliseerde op iPaaS gebaseerde oplossing in handen voor data synchronisatie en data integratie en bijbehorende inzichten.

De oplossing gebruikt AI voor het analyseren van metadata die van Boomi’s 12.000 klanten afkomstig is. Deze analyses worden vervolgens samengevoegd met inzichten vanuit de unieke applicaties en data van de eindgebruikers. Deze combinatie van inzichten kan dan worden gebruikt om simpele en krachtige aanbevelingen te maken. Dit levert dan een datasynchronisatie-dienst die zich volledig richt op actuele data, aldus Boomi.

Snelle datasynchronisatie

Met Project Lightspeed kunnen klanten snel datasynchronisatie opstarten zonder dat zij hiervoor zij alle integratieprocessen tussen applicaties onderling moeten configureren en in kaart moeten brengen. Dit bespaart op tijd en op de complexiteit die nodig is voor het configureren en uitrollen van gemeenschappelijke ‘hub-and-spoke style’ datasynchronisatie-projecten.

