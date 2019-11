Boomi staat aan de vooravond van het nieuwe integratietijdperk

Tijdens Boomi World in Washington DC kregen we een update over de iPaaS-software van Boomi. Wat opviel is dat integration Platform as a Service (iPaaS) inmiddels sterk ontwikkeld is, en dus kijkt de Dell Technologies-dochter naar de toekomst van de software. Hierbij spreekt het bedrijf ook wel over iPaaS 2.0, een mijlpaal die bereikt moet worden door een intelligent framework toe te voegen. Met een knipoog wordt dit ook wel intelligent Platform as a Service genoemd, of simpelweg intelligent iPaaS.

Met iPaaS 2.0 wil Boomi zijn kernactiviteiten niet ineens helemaal veranderen. De primaire focus blijft gewoon IT-oplossingen met elkaar verbinden. Hiervoor maakt het aanspraak op Application Programming Interfaces (API’s) van de oplossingen, om data uit te wisselen. Boomi kent heel veel API’s van uiteenlopende applicaties. Denk bijvoorbeeld aan ERP-systemen, IT service management software of human capital management software. Boomi ondersteunt en onderhoudt de API’s van zulke oplossingen en levert er connectoren voor. Hierdoor kan data relatief eenvoudig uit een applicatie gehaald worden.

Het terugvallen op Boomi maakt diensten integreren dus eenvoudiger. Als een ontwikkelaar zelfstandig besluit om data op te roepen uit een externe bron, dan moet hij heel de API uitpluizen. De manier waarop er aanspraak wordt gemaakt op de applicatie kan echter ook veranderen, waardoor het oproepen van gegevens vast kan lopen. Dit maakt één API leren kennen en onderhouden al een behoorlijk proces, laat staan alle API’s kennen waar een enterprise organisatie gebruik van maakt. Daardoor zijn integratiespecialisten steeds meer in trek, en die zijn daar ook heel goed in geworden. Boomi kijkt dan ook naar wat het met zijn iPaaS-software nog meer kan betekenen.

Meer richten op de business

De volgende stap voor integratiesoftware werd zodoende vorig jaar tijdens Boomi World voor het eerst gepresenteerd. Binnen iPaaS 2.0 past men kunstmatige intelligentie (AI) en analytics toe op metadata. Met metadata wordt er gedoeld op anonieme data over data, die zichtbaar wordt door punt A te verbinden met punt B. Integratieplatformen beschikken in de basis veel over dit soort data. Boomi schat zelf dat zijn platform ongeveer 30 terabyte metadata verwerkt, wat voor iPaaS-software fors is.

Je kunt hierbij denken aan verschillende soorten metadata. Op integratieplatformen bevinden zich simpele gegevens van een klant (zoals de volledige naam en het IP-adres), maar ook bijvoorbeeld op welk besturingssysteem een klant een applicatie draait. Uiteindelijk is de informatie op een iPaaS-platform heel gevarieerd, aangezien bedrijven het gebruiken om heel veel systemen binnen hun bedrijf te integreren. Een CRM-pakket vertelt weer heel iets anders over de business dan HRM-software.

Alle metadata zou in theorie gecombineerd kunnen worden in een data lake, om er een intelligent framework op toe te passen. Zo kunnen er verbanden gelegd worden en conclusies getrokken worden. Wanneer er de juiste filters en lagen toegepast worden op de metadata, kan er ongetwijfeld het één en ander verteld worden over de business. Worden deze resultaten ook nog eens gekoppeld aan de juiste afdelingen en leidinggevenden, dan kunnen zij stappen ondernemen om het bedrijf efficiënter te maken.

Insights als grote stap

Met dit idee voegt Boomi zodoende Insights toe aan zijn platform. Insights is een functionaliteit binnen API Management, het onderdeel van het Boomi-platform dat gebruikt wordt om API’s te configureren. Koppelingen kunnen binnen dit component ongedaan worden gemaakt en bepaalde permissies voor toegang tot de data zijn hierin aan te passen.

Een van de eerste inzichten die deze functionaliteit mogelijk zal gaan maken, richt zich op data privacy. Waar bevindt de data van de klant zich momenteel en blijft die data ook op de plek waar het hoort te staan? Dit staat in Europa dankzij de GDPR hoog op de agenda binnen veel organisaties. Sterk gereguleerde sectoren als de financiële sector zijn daar zelfs nog meer mee bezig zijn, aangezien daar nog strengere regels gelden. Data van een Nederlandse klant mag zich niet plots naar Japan verplaatsen, om maar iets te noemen.

Boomi kan accuraat in kaart brengen waar de klant zich bevindt. Er wordt bijvoorbeeld verbinding gemaakt met een applicatie. Daar kan een IP-adres, URL en de voor- en achternaam van een klant aan gekoppeld worden. Insights gebruikt deze metadata om koppelingen te leggen en ze te visualiseren op een kaart. Op die manier zie je daadwerkelijk of data in het betreffende land blijft, of dat een bepaalde integratieproces ervoor zorgt dat data naar een land stroomt waar het niet naar toe mag. Is dat laatste het geval, dan kan Insights ook laten zien hoe vaak zoiets gebeurt en hoeveel data er daadwerkelijk de verkeerde kant op stroomt. Hier kan vervolgens ook actie op worden ondernomen.

De Dell Technologies-dochter streeft er uiteindelijk naar om met meer Insights te komen dan alleen data privacy. Het bedrijf bekijkt onder meer hoe het waardevolle inzichten kan leveren aan sales- en financiële teams, bijvoorbeeld door hen concrete inzichten te geven in het aantal facturen.

Infrastructuur voor iPaaS 2.0 staat, uitbrengen features komt op gang

Boomi zou deze nieuwe Insights relatief snel kunnen uitrollen. Het bedrijf heeft namelijk een complete infrastructuur opgezet om iPaaS 2.0 te realiseren. Binnen deze infrastructuur moet technologie op maat gebouwd worden. Een bepaalde functionaliteit binnen de infrastructuur dient voor het voorbereiden van de data, terwijl andere functionaliteit weer bedoeld is voor het beheren van de data. Doordat dit nu allemaal staat kan data science-werk veel sneller gebeuren.

Dat is een groot verschil ten opzichte van de vorige Boomi World-editie, toen intelligent iPaaS min of meer werd onthuld als volgende stap zonder concrete feature releases. Daar is nu verandering ingekomen door daadwerkelijk een intelligent framework te hebben waarmee consequent intelligente features toegevoegd kunnen worden. Chief Product Officer Steve Wood maakte tegenover ons duidelijk dat het bouwen van de infrastructuur het startschot is voor iPaaS 2.0. Er zullen nog veel intelligente features naar het platform komen

Boomi heeft zodoende eind september suggested filters uitgebracht als eerste intelligente feature-release. Deze filters kunnen bij het opzetten van een proces toegepast worden op een dataset. Het intelligente framework bouwt zelfstandig zulke filters en stelt ze voor. Normaliter gaat er in het bouwen van die filters een hoop handmatig werk zitten.

Deze suggested filters in combinatie met de aankomende Insights lijken er dan ook op te wijzen dat het integratieplatform features introduceert om ontwikkelaars werk uit handen te nemen, alsmede functionaliteit om de daadwerkelijke business mensen te ondersteunen.

Integratieplatform gaat meer medewerkers aanspreken

Boomi blijft een partij die heel goed is in het oplossen van integratievraagstukken. Het heeft veel kennis over de API’s binnen het huidige IT-landschap, zodat ontwikkelaars zo goed als alle veelgebruikte systemen kunnen verbinden. Op die boodschap ligt de focus en daar komt niet zomaar verandering in.

Maar er wordt ook gewerkt aan het toevoegen van intelligente diensten, wat het bedrijf met een knipoog intelligent iPaaS noemt. De introductie van automatisch gegenereerde filters om toe te passen op datasets en bepaalde inzichten over jouw organisatie zijn de eerste stappen. Op dit vlak kunnen we echter nog veel meer verwachten. Het intelligente framework is namelijk pas net geboren en zal een steeds prominentere rol op het platform innemen. We zijn dan ook benieuwd naar de toekomstige intelligente introducties van Boomi