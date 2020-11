Google introduceert tool om ingevulde formulieren uit te lezen

Google heeft het Document AI Platform aangekondigd. De tool gebruikt kunstmatige intelligentie en maakt het mogelijk om automatisch documenten als formulieren uit te lezen en importeren in andere databases.

Het Document AI Platform gaat volgens Google voor bedrijven veel handmatig werk schelen. Dingen als formulieren verwerken en handmatig overtikken in een database, zijn verleden tijd.

PDF uitlezen

De tool kan zowel met digitale als fysieke documenten overweg, bijvoorbeeld in de vorm van pdf-bestanden. Het kan automatisch detecteren welke datavelden er op een formulier zijn en zo eenvoudig op grote schaal naar een database versturen.

Google laat twee voorbeelden van de functionaliteit zien: een Amerikaans belastingformulier en een factuur. De verschillende velden in de documenten worden overgezet naar een tabel met waarden als ‘naam’, ‘datum’ of ‘factuurnummer’.

API

Het DocAI Plaform, zoals Google het ook wel noemt, is voorzien van een api, zodat de tool geïntegreerd kan worden in software van derde partijen. Een probeerversie van de software is te vinden op de website van Google Cloud.

