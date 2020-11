EU voert strengere regelgeving voor bewakingstechnologie in

De Europese Unie heeft enkele nieuwe regels ingevoerd voor bedrijven die surveillancetechnologieën ontwikkelen. Dergelijke bedrijven hebben hier voortaan een licentie voor nodig.

Voordat een dergelijke licentie wordt uitgegeven, moeten bedrijven eerst onderzoeken op welke manier hun technologie gebruikt kan worden om inbreuk te maken op mensenrechten, schrijft SiliconANGLE. Het gaat hierbij om technieken als gezichtsherkenning en spyware.

Overwinning voor mensenrechten

Marketa Gregorova was, als een van de wetgevers in het Europees Parlement, een belangrijke factor in het ontwikkelen van de wet. “Vandaag is een overwinning voor mensenrechten wereldwijd”, zegt ze. “We hebben een belangrijk voorbeeld gezet dat andere democratieën kunnen volgen. Autoritaire regimes kunnen nu niet meer in het geheim aan Europese cybersurveillance komen.”

Kritiek

De wetgeving volgt op jarenlange kritiek van voorvechters van mensenrechten. Die klaagden dat het niet kon dat bedrijven surveillancetechnologie verkochten aan landen die het niet zo nauw namen met mensenrechten, zoals China. Volgens een rapport van Amnesty International hebben drie Europese bedrijven dat gedaan.

Goedkeuring

Met de nieuwe wetgeving zouden Europese bedrijven dergelijke technologie niet meer zomaar mogen verkopen. De wetgeving is er overigens nog niet definitief doorheen: eerst moet het Europees Parlement er nog goedkeuring voor geven.

Tip: Europese Raad wil ‘masterkey’ voor versleutelde berichten