Nieuwe MySQL-analysetool heeft geen data warehouse nodig

Oracle heeft een nieuwe service aangekondigd voor het analyseren van gegevens in een SQL-database. De MySQL Database Service met de MySQL Analytics Engine moet veel hogere snelheden mogelijk maken door direct op een MySQL-database aan te sluiten.

Volgens Oracle zorgt de diepgaande integratie met MySQL ervoor dat de MySQL Analytics Engine 2,7 keer zo snel is als AWS Redshift, terwijl het maar een derde kost van het concurrerende product.

Data warehouse

Normaal gesproken moeten ontwikkelaars data eerst verhuizen naar een data warehouse voordat het geanalyseerd kan worden. Hierdoor komen kosten hoger uit en zijn reactiesnelheden langer. Door de stap over te slaan, kunnen analyses in real-time worden uitgevoerd, vertelt Edward Screven, chief corporate architect bij Oracle.

MySQL Analytics Engine

MySQL Analytics Engine wordt onderdeel van de MySQL Database Service van Oracle. Dit is een databaseservice die in klanten in de cloud MySQL-databases laat beheren. Onderhoudstaken als het patchen van software, opschalen van servercapaciteit en uitvoeren van back-ups worden uit handen genomen. Het biedt ondersteuning voor zowel Online Transaction Processing en (OLTP) en Online Analytics Processing (OLAP).

De nieuwe service is per direct beschikbaar in alle regio’s waar Oracle Cloud of Oracle Dedicated Region Cloud@Customer actief zijn.

