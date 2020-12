AWS komt met vertaaltool voor SQL-commando’s

Amazon heeft Babelfish for Aurora PostgreSQL aangekondigd. De tool, die niet verward moet worden met de oude vertaalmachine van Yahoo, is in staat om commando’s voor een T-SQL-database live te vertalen naar PostgreSQL-commando’s.

De vertaalmachine is een directe aanval op Microsoft. Het is lastig om klanten die gebruikmaken van Microsoft SQL Server over te halen om naar een andere database te migreren, aangezien applicaties die met de Microsoft SQL Server integreren, dit doen in de unieke T-SQL-taal. Als een klant de database wil migreren naar een andere partij, moeten ook alle applicaties die ermee samenwerken worden aangepast.

Vertaalslag

Met Babelfish zou dat niet meer nodig zijn, omdat het dient als een vertaalslag tussen de applicatie en de database. Zo kan Amazon klanten van Microsoft SQL Server eenvoudiger overhalen om hun database te migreren naar Amazon Aurora, die gebruikmaakt van PostgreSQL.

Correct

Amazon benadrukt in een blogbericht dat het bedrijf veel werk heeft gestoken in de applicatie zo correct te maken als maar mogelijk is. Als voorbeeld geeft het bedrijf dat SQL Server monetaire waardes met vier decimalen opslaat, maar PostgreSQL over het algemeen met maar twee decimalen. Dit zou afrondproblemen kunnen veroorzaken. Amazon claimt dat Babelfish dergelijke afrondproblemen voorkomt.

Bedrijven betalen te veel

Tegen SiliconAngle vertelt AWS-CEO Andy Jassy dat hij vindt dat veel bedrijven te veel betalen voor traditionele databases als SQL Server en Oracle Database. Hij vindt dat Microsoft en Oracle hun licentieovereenkomsten steeds ongunstiger maken, maar dat de bedrijven daarmee wegkomen omdat het lastig is om weg te migreren. Met Babylon wil hij die klanten naar Amazon Aurora PostgreSQL lokken.

Verkrijgbaarheid

Babelfish for Aurora PostgreSQL is vanaf nu in preview. Amazon is van plan de vertaaltool begin 2021 definitief uit te brengen. Een opensourceversie is dan op GitHub beschikbaar onder de Apache 2.0-licentie.

