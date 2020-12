Microsoft introduceert Azure Purview data catalog

Microsoft heeft een compleet nieuwe versie van zijn Azure Data Catalog gelanceerd; Azure Purview. Deze oplossing voor de governance van geavanceerde data analytics op de Azure public cloud integreert onder meer Microsoft Power BI-oplossing en die van Azure Synapse Analytics. Ook is de laatste versie van deze laatste tool nu algemeen beschikbaar.

Met de introductie van de Azure Purview data catalog komt de techgigant met een belangrijke update van zijn bestaande oplossing Azure Data Catalog (ADC). Deze dienst richtte zich vooral op het beheer van metadata in plaats van echte data governance. ADC kon wel databronnen, datasets en de daarin aanwezige kolommen en velden inventariseren, doorzoeken en taggen, maar het ontbrak aan functionaliteit voor dataclassificatie en andere governance-terreinen. Hierdoor was de oplossing bijvoorbeeld niet geschikt om te worden gebruikt om te voldoen aan diverse wet- en regelgeving rondom dataprotectie, zoals de GDPR.

Introductie Azure Purview

Met de komst van Azure Purview moet dit tot het verleden behoren, zo geeft Microsoft aan. De oplossing maakt het mogelijk data binnen het hele bedrijf te ontdekken, waar deze vandaan komt en een zakelijk overzicht te maken van waar deze data is opgeslagen. Of dit nu on-premise, in multicloudomgevingen, in SaaS-oplossingen of in een Microsoft-oplossing als Power BI is.

Vooral de integratie met Power BI is belangrijk omdat deze tool al data governance-functionaliteit biedt, onder meer door integratie met Microsoft Information Protection. Microsoft Azure Purview beschikt over dezelfde set data governance-mogelijkheden, zodat tussen beide oplossingen een belangrijke synergie bestaat.

Verder beschikt Azure Purview ook over zogenoemde ‘AI Classifiers’ die automatisch naar diverse soorten gevoelige data zoeken voor governance en compliance met de diverse wet- en regelgeving.

Azure Synaptics Analytics algemeen beschikbaar

Naast de introductie van Azure Purview, heeft Microsoft ook de nieuwste features van zijn cloudgebaseerde analytics-dienst Azure Synapse Analytics algemeen beschikbaar gemaakt. Volgens de techgigant is dit de nieuwste evolutie van zijn Azure SQL Data Waterhouse-oplossing. Azure Synapse Analytics is eigenlijk een opnieuw opgebouwde versie van deze oplossing en heeft daarbij ook de data lake-fuctionaliteit van Apache Spark geïntegreerd.

Naast integratie met Power BI, beschikt de oplossing ook over een volledige integratie met oplossingen als Azure Data Factory for data prep/data engineering, Azure Machine Learning en Azure Cognitive Services, vooraf getrainde AI-modellen, Cosmos DB en Azure Data Share.