Nieuwe converged database van Oracle is nu beschikbaar

Oracle heeft zijn nieuwe Database 21c uitgebracht. De database biedt ondersteuning voor een veelvoud aan datatypes en zou beschermd moeten zijn met Blockchain Tables.

Volgens Oracle is het efficiënter om data in één converged database op te slaan dan om meerdere losse engines te bouwen voor elk datatype. Dit zou namelijk leiden tot problemen met data-integriteit, consistentie en beveiliging.

Nieuwe functies

Daarom ondersteunt Database 21c alle soorten datatypes, waaronder relationele data, JSON, XML, ruimtelijke data, grafieken, OLAP en meer. De database kan naar wens worden opgeschaald en aangepast voor verschillende workloads.

Een nieuwe functie in Database 21c is zijn de toevoeging van Blockchain Tables. In deze tabellen worden de rijen van tabellen versleuteld opgeslagen, zodat ze niet later kunnen worden aangepast. Deze integriteit wordt aan de hand van de blockchain van Oracle gecontroleerd.

Beschikbaarheid

Oracle Cloud Database 21c is nu beschikbaar in de Oracle Cloud Database Service Virtual Machine en in de Bare Metal Service. Daarnaast is de dienst op verschillende locaties ook verkrijgbaar in de Autonomous Database Free Tier Service. Deze regio’s zijn Londen, Frankfurt, Ashburn en Phoenix. Later dit jaar komt Database 21c ook naar on-premiseplatforms, waaronder Exadata, Linux en Windows. Verdere details en voorbeelden zijn te vinden in een blogpost op de website van Oracle.

