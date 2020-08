Oracle breidt Autonomous Database uit naar JSON

Oracle probeert gebruikers van op JSON-documenten gebaseerde databases over te halen naar zijn eigen cloudgebaseerde databasedienst Autonomous Database. Hiervoor introduceert de cloud- en datagigant de dienst Oracle Autonomous JSON Database.

Met de introductie van Oracle Autonomous JSON Database krijgen gebruikers van op JSON-documenten gebaseerde databases via de Oracle Cloud een op documenten gebaseerde versie van de cloudgebaseerde Oracle Autonomous Database ter beschikking. Deze dienst slaat data native op als JSON-documenten en -verzamelingen. Deze documenten kunnen worden geraadpleegd met SQL, zonder dat daarvoor kennis van SQL noodzakelijk is. Alle basisfunctionaliteit als create-read-update-delete kan worden uitgevoerd met programmeertalen als JavaScript, Node.js, Python, C of via REST API.

Toegang tot de bestanden wordt verkregen via een eigen doelspecifieke API van Oracle, Simple Oracle Document Access (SODA API). Deze is volgens Oracle gelijk aan MongoDB. Gebruikers krijgen toegang via de hierboven beschreven programmeertalen.

Technologie

De nu uitgebrachte Oracle Autonomous JSON Database is gebaseerd op de bestaande Oracle Autonomous Transaction Processing Database. Het is een serverless platform op basis van grootzakelijke SLA’s en een extreem hoge beschikbaarheid van 99,995 procent.

Ontwikkelaars kunnen na een simpele aanmeldingspagina de benodigde rekenkracht in OCPU’s instellen, het totale aantal storage in TB’s en een toegangswachtwoord. Hierna stelt, net als de meeste DBaaS-oplossingen, de Orace JSON Database zich automatisch in en rolt zich ook automatisch uit. Daarna is geen database administrator nodig om de database te gebruiken of te beheren. Door de automatisering zorgt de Orace JSON Database er zelf voor deze taken uit te voeren met behulp van self-healing, software patching, automatische updates in combinatie met machine learning.

Voordelen

Met Oracle Autonomous JSON Database krijgen gebruikers een aantal voordelen. Zo profiteren zij niet alleen van database automatiseringsfunctionaliteit als resource- en geheugenbeheer, maar ook dus van intelligente functionaliteit als machine learning. Deze laatste functionaliteit helpt gebruikers vooral de operationele kant van het gebruik van de databasedienst te ontzorgen. Op deze manier kunnen zij dan, aldus Oracle, zich focussen op meer strategische zaken als het modelleren van de data en het ontwerpen van de juiste applicatie.

Daarnaast kunnen gebruikers met Autonomous JSON Database ook automatisch op- en afschalen in rekenkracht en opslag. Onder meer gebaseerd op welke capaciteit de diverse workloads nodig hebben.

De Oracle Autonomous JSON Database wordt goedkoper aangeboden dan de volle versie van Oracle Autonomous Database. De kosten liggen op 2,74 dollar per uur voor acht OCPU’s aan rekenkracht en 1 TB aan storage.

Automatische functionaliteit meest onderscheidend

De komst van een cloudgebaseerde op JSON gebaseerde database is niet nieuw. Ook partijen als IBM en SAP bieden dit soort diensten. Oracle wil met zijn dienst echter sterk inspelen op de automatische functionaliteit die de cloud- en dataspecialist kan bieden voor cloudgebaseerde databases.