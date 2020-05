Backup for Microsoft Azure van Veeam nu beschikbaar

Veeam maakt het nieuwe Backup for Microsoft Azure algemeen beschikbaar. De service is gemakkelijk uit te rollen via de Azure Marketplace.

Deze nieuwe back-up- en recovery-oplossing helpt klanten en serviceproviders meer applicaties en data naar Azure te verplaatsen. Ook moet het programma het mogelijk maken om op een kosteneffectieve, veilige en eenvoudige wijze cloudapplicaties en data in Azure te beschermen. Verplaatste data wordt al binnen enkele minuten beschermd met de turnkey-implementatie via de Azure Marketplace. Ook beschikt de oplossing over geïntegreerde snapshotautomatisering voor meer regelmatige herstelpunten, back-up naar Azure Blob-storage en snelle, volledige recovery’s op bestandsniveau.

De back-upformat die Veeam hanteert zorgt daarnaast ook voor cloudmobiliteit binnen een multicloud-omgeving, inclusief back-up, herstel en migratie. Backup for Microsoft Azure voorkomt dat er onverwachte kosten gebonden zijn aan de service door middel van een nieuwe back-upkostencalculator om het beleid te optimaliseren.

“Volgens het Veeam Cloud Data Management Report hebben alle bedrijven te maken met clouddataverlies”, zegt Veeam-CTO Danny Allan. “Of het nu gaat om een fout, niet bedoelde verwijdering, security-dreigingen zoals ransomware en malware, of retentiekloven, klanten zijn verantwoordelijk voor de bescherming van data ongeacht de locatie ervan, on-premise of in de cloud.”

Allan beweert dat Backup for Microsoft Azure klanten meer controle geeft over hun kosten en besparingen. “Tegelijkertijd stelt de oplossing ze in staat de controle te behouden over hun clouddata door Azure te beschermen en beheren naast hun cloud-, virtuele en fysieke apps en data”, aldus Allan.

Infrastructure-as-a-Service

Public cloud IaaS-diensten zoals Microsoft Azure worden steeds vaker ingezet voor productie workloads. De serviceprovider garandeert de uptime van de infrastructuur, maar de klant is nog steeds verantwoordelijk voor zijn eigen data. De klant is dus ook verantwoordelijk voor de bescherming tegen bedreigingen, zoals ransomware en malware, maar ook voor datacorruptie en het onbedoeld verwijderen van bestanden. Net zoals het geval is bij on-premise data.