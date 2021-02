IBM maakt met Palantir tool voor low-code AI-applicaties

IBM is een samenwerking met Palantir Technologies aangegaan om AI-technieken toe te voegen aan zijn analysetools. De technieken worden onderdeel van IBM Cloud Pak.

Het nieuwe product krijgt de naam Palantir for IBM Cloud Pak. Het is bedoeld om gebruikers te helpen met het bouwen van applicaties waar de Watson-AI van IBM in verwerkt is en bij data in verschillende hybrid cloud-omgevingen kan. Het is een combinatie van Palantir Foundry, een platform voor data-integratie en -analyse, en IBM Cloud Pak for Data Services met IBM Watson. Om beter te kunnen samenwerken met het aanbod van IBM, heeft Palantir beloofd dat het over zal gaan op het Red Hat OpenShift-platform.

Volgens IBM kan het nieuwe product helpen bij het terugbrengen van het aantal datasilo’s en de benodigde technische expertise voor het uitvoeren van AI-analyse, schrijft SiliconANGLE. Het bedrijf voegt eraan toe dat het in die zin een no-code of low-code platform is voor het uitrollen van AI-apps die snel en effectief data kunnen verwerken.

Detailhandel en gezondheidszorg

Met het aanbod richt IBM zich voornamelijk op detailhandel, financiële diensten, fabricage, gezondheidszorg en telecom. Detailhandels kunnen bijvoorbeeld de tools gebruiken om trends in vraag en aanbod te analyseren en de gezondheidszorg kan het gebruiken om datasilo’s bijeen te brengen om een overzichtelijkere dataset te creëren voor professionals om te analyseren.

Afgelopen november voegde IBM ook al AI-gerelateerde functies toe aan zijn Cloud Pak-aanbod. Het bestond uit enkele low-code functies om bijvoorbeeld het verwerken van documenten te automatiseren.

Palantir

Palantir is een Amerikaans bedrijf dat zich specialiseert in data-analyse. Het bedrijf is in 2003 opgericht en heeft inmiddels een marktwaarde van bijna 70 miljard dollar. De waarde van het bedrijf is echter na de aankondiging van de samenwerking van IBM met ongeveer 10 procent gestegen.

Palantir for IBM Cloud Pak is vanaf maart beschikbaar.