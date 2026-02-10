IBM FlashSystem: ‘Autonoom beslissende AI neemt 90% opslagbeheer over’

IBM lanceert vandaag een nieuwe generatie FlashSystem-storage met agentic AI als co-beheerder. De drie nieuwe systemen, FlashSystem 5600, 7600 en 9600, moeten het werk rondom opslagbeheer tot 90 procent verminderen door autonome beslissingen.

IBM kiest ervoor de storage-markt op te schudden met opslagsystemen waarop AI geïntegreerd zit die de manier van opslagbeheer verandert. Sam Werner, GM van IBM Storage, spreekt dan ook duidelijke taal over het nieuwe portfolio dat lanceert: “Dit is niet alleen over de hardware. We vernieuwen de volledige productlijn. Het gaat over de ongelofelijke innovatie die we brengen waardoor organisaties efficiënter en effectiever hun data en opslag kunnen beheren, zodat ze uiteindelijk kunnen investeren in andere initiatieven. Het geeft hen ook een manier om enkele van de uitdagingen rond supply chain te mitigeren.”

De drie nieuwe FlashSystem-modellen draaien op FlashSystem.ai, een set AI-diensten die continu analyseert, optimaliseert en ingrijpt zonder menselijke tussenkomst. “Storage wordt een intelligente, always-available layer waarin prestaties, beveiliging en kosten worden geoptimaliseerd zonder menselijke tussenkomst”, stelt Werner.

De nieuwe aanpak markeert een breuk met de manier waarop opslagbeheer de afgelopen decennium verliep. Waar storage-beheer traditioneel handmatig werk vereiste via interfaces en dashboards, draait FlashSystem.ai op een AI-model getraind op tientallen miljarden datapunten afkomstig uit echte operationele omgevingen. Het systeem voert duizenden geautomatiseerde beslissingen per dag uit die voorheen menselijk toezicht nodig hadden.

Drie schaalniveaus

De footprint van storage krimpt met de nieuwe lijn met 30 tot 75 procent afhankelijk van het model, door geoptimaliseerde plaatsing en consolidatie. Het FlashSystem 5600 richt zich op compacte omgevingen met tot 2,5 PB effectieve capaciteit in een 1U-systeem. Met 2,6 miljoen IOPs past het systeem in edge-locaties en kleinere datacenters waar ruimte schaars is. Een FlashSystem in een kleine verpakking aanbieden, is iets dat IBM al langer onder de knie heeft, maar de nieuwe generatie biedt aanzienlijk meer capaciteit.

Voor grotere werkomgevingen komt het FlashSystem 7600 beschikbaar met 7,2 PB effectieve capaciteit in 2U en tot 4,3 miljoen IOPs. Het model moet gevirtualiseerde omgevingen, analytics-platformen en geconsolideerde applicaties aankunnen die meer capaciteit en snellere responstijden vereisen.

Het topmodel FlashSystem 9600 levert 11,8 PB effectieve capaciteit met 6,3 miljoen IOPs. “We kunnen 3,4 petabytes aan raw capaciteit ondersteunen, of tot 11,8 petabytes aan effectieve capaciteit in een 2U form factor”, licht Werner toe. IBM positioneert dit systeem voor mission-critical operaties zoals core banking, ERP-platformen en AI-gedreven applicaties. Volgens IBM reduceert het model operationele kosten met 57 procent door AI-optimalisatie en consolidatie ten opzichte van de vorige generatie.

Ransomware-detectie in een minuut

IBM hangt zelf de uniekheid van zijn FlashSystem-storage op aan de zelfontwikkelde drive FlashCore. Dit is een kernonderdeel van alle nieuw aangekondigde modellen en is ondertussen toe aan zijn vijfde generatie. Deze drive met tot 105TB capaciteit voert hardware-versnelde real-time ransomware-detectie uit. Het systeem berekent complexe statistieken op elke I/O-operatie zonder systeemprestaties te beïnvloeden.

“We ontwikkelen onze eigen drives van begin tot eind, wat ons veel voordelen geeft ten opzichte van standaard SSD-drives uit de industrie”, legt Werner uit. “We hebben rekenkracht in deze drive waarmee we veel werk dat je normaal in deze arrays zou doen, kunnen uitbesteden aan de drive zelf.” Dat werk omvat quantum-safe encryptie direct in de drive voor alle data, compressie en in deze nieuwe vijfde generatie FlashCore-module ook deduplicatie, wat een 5:1 data-reductie mogelijk maakt.

De threat detection heeft een foutpercentage, waarin false positives worden aangeduid, van onder één procent. AI-gedreven ransomware-detectie en alerting gebeurt binnen 60 seconden, met autonome recovery-acties op hardware-niveau. “We kunnen naar elke I/O kijken die binnenkomt en zoeken naar anomalieën in de data. Hierdoor kunnen we een ransomware-aanval in minder dan een minuut gegarandeerd detecteren”, benadrukt Werner.

Gecombineerd met IBM’s safeguarded copy-technologie, die een logische air gap van data creëert, kunnen organisaties binnen een minuut herstellen van een ransomware-aanval. “We maken een kopie van de data die verborgen is voor elke externe verbinding en ook onveranderbaar is. Als je dat combineert, kun je herstellen van een ransomware-aanval in minder dan een minuut door te herstellen vanaf die beveiligde kopieën”, aldus Werner. Dit bouwt voort op eerdere Cyber Vault-functionaliteit die IBM in 2022 introduceerde.

Hoe staat IBM in de storage-markt waar momenteel tekorten en prijsstijgingen spelen? Onafhankelijk van de technische capaciteiten van deze drive zijn er ook logistieke voordelen. Momenteel zijn er hevige supply chain-problemen in de storage-industrie, veroorzaakt door de training van AI die steeds meer storage-capaciteit vraagt. De combinatie van een hoge vraag en een tekort aan aanbod veroorzaakt logischerwijze enorme prijsstijgingen. Werner is ervan overtuigd dat IBM zich in een positie bevindt dat het zich hiertegen kan wapenen: “Vanwege onze positie met onze FlashCore-modules denk ik dat we in een betere positie zitten dan de meeste andere leveranciers. Tot nu toe zijn we zeer stabiel geweest in onze prijsstelling en minder grillig dan sommige andere leveranciers die ik heb gezien.”

Agentic AI leert bij in aantal uur

Aan de basis van de verschillende AI-capaciteiten die verweven zitten in de drive ligt FlashSystem.ai. Werner benadrukt de transformatieve impact: “Stel je een storage array voor met ingebouwde intelligentie die constant kijkt naar miljarden punten van telemetriegegevens en probeert te begrijpen wat er gebeurt. We leveren mogelijkheden die een storage-beheerder op zichzelf nooit zou kunnen realiseren.”

De agentic AI-functie past zich aan applicatiegedrag aan binnen uren, significant sneller dan template-gebaseerde systemen. Het systeem suggereert prestatie-verbeteringen en legt redeneringen uit, terwijl het administrator-feedback verwerkt om aanbevelingen te verfijnen.

De AI-gegenereerde operationele redeneringen vormen bovendien een perfect uitgangspunt voor de benodigde documentatie voor audits en compliance-vereisten. Volgens het bedrijf halveert het de tijd die een opslagbeheerder normaliter spendeert aan het schrijven van deze documentatie. Werner licht toe: “Storage-beheerders zijn zeer getalenteerd en ze weten waar ze moeten kijken als er een probleem is. Maar ze besteden het grootste deel van hun tijd hieraan en het vereist aanzienlijke vaardigheden. Wat als het FlashSystem hun vaardigheden zou kunnen versterken, hun tijd zou kunnen vrijmaken en hen meer tijd zou laten besteden aan toekomstige innovatie en architectuur?”

Het systeem geeft aanbevelingen over waar data te plaatsen op basis van workload-karakteristieken. Die preferred placement wijzigt dynamisch als omstandigheden veranderen. De nieuwste generatie draait workloads met proactieve tuning en intelligente plaatsing voor non-disruptive data-mobiliteit over storage-apparaten, inclusief third-party arrays.

Compatibiliteit met bestaande systemen

Hoe verhoudt dit nieuwe aanbod zich nu tot de reeds bestaande opslagproducten die IBM aanbiedt. Werner verduidelijkt dat het nieuwe FlashSystem-portfolio breed inzetbaar is en naadloos samenwerkt met bestaande infrastructuur.

“In de echte wereld is er niet alleen flash maar ook harde schijven. Je hebt bedrijven met enorme hoeveelheden data”, aldus een aanwezige. Werner bevestigt dat IBM hybride implementaties volledig ondersteunt: “We ondersteunen externe draaiende schijfdrives en externe behuizingen die onze klanten de mogelijkheid geven om hybride implementaties te draaien, en we hebben er veel die dat doen.”

Via FlashSystem Grid kunnen klanten de nieuwste FlashSystem-modellen combineren met oudere generaties en zelfs third-party opslagoplossingen. “We ondersteunen meer dan 500 verschillende third-party leveranciers”, legt Werner uit. “Je kunt een mix van IBM en third-party technologie, flash en draaiende schijf arrays combineren, en de optimalisatie van data-opslag gebeurt voor alles.” Dit betekent dat organisaties workloads non-disruptief kunnen verplaatsen tussen IBM en third-party technologie om optimale prestaties en kosten te realiseren.

Beschikbaarheid

Het nieuwe FlashSystem-portfolio wordt algemeen beschikbaar op 6 maart 2026. IBM positioneert de lancering als de meest significante FlashSystem-release in zes jaar tijd. “We geloven dat we in een geheel nieuw tijdperk zitten van hoe je het beheert met intelligente storage”, besluit Werner.

