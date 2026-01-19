IBM lanceert Enterprise Advantage voor schalen AI

IBM introduceert IBM Enterprise Advantage, een nieuwe consultingdienst die bedrijven helpt snel een eigen AI-platform op te bouwen. De dienst combineert AI-tools met expertise van IBM-consultants en biedt ondersteuning voor meerdere cloudproviders en AI-modellen.

Organisaties kunnen met IBM Enterprise Advantage workflows herontwerpen, AI koppelen aan bestaande systemen en nieuwe agentic applicaties schalen. Dit zonder wijzigingen aan hun huidige cloudproviders, AI-modellen of kerninfrastructuur aan te brengen. De dienst ondersteunt Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure, IBM watsonx en zowel open-source als closed-source modellen.

IBM Enterprise Advantage bouwt voort op IBM Consulting Advantage, het interne AI-platform dat IBM zelf gebruikt. Met een groeiende marktplaats van branchespecifieke AI-agents en applicaties heeft dit platform al meer dan 150 klantprojecten ondersteund. Volgens IBM zou het platform de productiviteit van consultants met maximaal 50 procent kunnen verhogen.

Praktijkvoorbeelden tonen mogelijkheden

Pearson, een educatiebedrijf, gebruikt de dienst om een op maat gemaakt AI-platform te bouwen. Dit platform combineert menselijke expertise met agentic assistenten voor het beheren van dagelijks werk en besluitvorming.

Een productiebedrijf implementeerde op zijn beurt met Enterprise Advantage zijn generatieve AI-strategie. Dit omvatte het identificeren van waardevolle use cases, het testen van gerichte prototypes en het afstemmen van leiders rond een schaalbare, platform-first strategie. Het bedrijf rolt nu AI-assistenten uit met meerdere technologieën in een beveiligde omgeving.

“Veel organisaties investeren in AI, maar het behalen van echte waarde op schaal blijft een grote uitdaging”, aldus Mohamad Ali, Senior Vice President en Head of IBM Consulting. IBM zou deze uitdagingen intern hebben opgelost door AI te gebruiken voor het transformeren van de eigen activiteiten.

Enterprise Advantage brengt de technische en branche-expertise van IBM-consultants samen met technologie uit IBM Consulting Advantage. Het framework moet organisaties helpen om AI met vertrouwen te schalen en betekenisvolle impact te bereiken door menselijke expertise te combineren met digitale workers en kant-en-klare AI-assets.

IBM Enterprise Advantage is vanaf nu beschikbaar voor bedrijven die hun AI-mogelijkheden willen uitbreiden zonder vendor lock-in.

