IBM voegt AI-functies toe aan Cloud Pak-aanbod

IBM heeft enkele nieuwe updates aangekondigd van Cloud Pak for Data en Cloud Pak for Automation. De updates bestaan vooral uit AI-functies die enkele taken uit de handen van gebruikers moeten nemen.

Cloud Pak for Data wordt uitgebreid met nieuwe Industry Accelerators. Dergelijke Industry Accelerators zijn standaardoplossingen voor specifieke datadoeleinden, met voorbeelden van datasets, dashboards en machine learning-modellen. De nieuwe Industry Accelerators zijn gericht op bankieren, garantiebeheer, voorspellingen in voorraadbeheer en retail.

De nieuwe Watson Machine Learning Accelerator helpt data scientists deep learning-modellen te verbeteren. Verder is Quick Scan verbeterd. De functie gaat nu nog dieper in op de beschikbare data, wat de opgeleverde inzichten moet verbeteren.

Cloud Pak for Automation

Met Cloud Pak for Automation probeert IBM zoveel mogelijk bedrijfsprocessen te automatiseren. Met Automation Document Processing voegt het bedrijf daar een nieuwe functie aan toe. De functie combineert kunstmatige intelligentie met low-code tooling om het verwerken van documenten te automatiseren.

Process Mining is een nieuwe functie die bedrijven helpt te onderzoeken waar nog winst behaald kan worden met verdere automatisering. Verder heeft IBM de Robotic Process Automation-functies toegevoegd van het onlangs overgenomen bedrijf WDG Automation.

Red Hat

De nieuwe AI-functies draaien op OpenShift, de containersoftware die ontwikkeld is door het door IBM overgenomen bedrijf Red Hat. In een achtergrondartikel over de overname vertelt Techzine meer over de samenwerking tussen IBM en Red Hat.

Beschikbaarheid

De verbeteringen voor Cloud Pak for Data komen allemaal op 20 november uit. De nieuwe Automation Document Processing-functie is per direct beschikbaar. Process Mining laat iets langer op zich wachten, maar kan vanaf december worden uitgerold.