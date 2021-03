Automation Anywhere geeft RPA-platform nieuwe naam en updates

RPA-specialist Automation Anywhere heeft zijn cloudgebaseerde platform de nieuwe naam Automation 360 gegeven. Daarnaast is in de laatste versie nieuwe functionaliteit toegevoegd voor de IQ Bot- en Workbench-modules.

Automation Anywhere heeft nu ook het ‘360-virus’ te pakken en heeft daarom zijn bestaande Automation Anywhere Enterprise A2019 een nieuwe naam gegeven. Het cloudgebaseerde RPA-platform van de leverancier dat bedrijven moet helpen bij het compleet automatiseren van zoveel mogelijk handmatige taken in de workflows van medewerkers heet voortaan Automation 360.

Uitbreiding functionaliteit IQ Bot en Workbench

Tegelijkertijd met de rebranding is aan Automation 360 ook nieuwe functionaliteit toegevoegd. Vooral voor de IQ Bot-module voor het geautomatiseerd verwerken van documenten. Deze module kan nu sneller en efficiënter documenten verwerken door het toevoegen van vooraf getrainde documentenverwerkmodellen. Deze modellen voorkomen dat medewerkers veel tijd kwijt zijn aan het met kunstmatige intelligentie trainen van de IQ Bot-module om documenten te leren lezen. Nu analyseert de module documenten veel sneller.

Naast IQ Bot heeft ook de Workspace-module meer functionaliteit gekregen. Deze module is de basis voor het maken van nieuwe op RPA gebaseerde geautomatiseerde workflows. Belangrijke veranderingen hiervoor zijn nu voor de ‘low code bot building experience’ doorgevoerd. Daarnaast zin er ook meer mogelijkheden gekomen voor het beheren van bots wanneer ze in productie zijn gebracht.

Overige verbeteringen

Overige verbeteringen aan het Robotic Process Automation-platform zijn de beschikbaarheid van Discovery Bot en ingebouwde analytics in Bot Insight. Discovery Bot maakt het mogelijk om taken te vinden die kunnen worden geautomatiseerd. Met Bot Insight kunnen bedrijven data verzamelen over de prestaties van de diverse gebruikte bots. Op deze manier kunnen zij dan de effectiviteit van de automatiseringstakken nog verder verbeteren.

Automation Anywhere 360 is nu beschikbaar.

