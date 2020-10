Automation Anywhere verbetert interactie met RPA-bots

Automation Anywhere maakt het voor medewerkers makkelijker om met robotic process automation (RPA)-bots te communiceren. Hiervoor lanceert de RPA-specialist de digitale assistent AARI.

De komst van de digitale assistent moet het makkelijker maken pm RPA in te zetten voor het automatiseren van handmatige taken en zo hun workflows nog meer te optimaliseren.

Het Automation Anywhere-platform maakte het mogelijk om (handmatige) workflows van medewerkers om te zetten in softwarematige bots. Deze bots voeren vervolgens geheel automatisch alle handelingen binnen de workflows uit.

Met de introductie van de digitale assistent AARI is het nu mogelijk dat medewerkers met de RPA-bots kunnen ‘communiceren’. Hierdoor kunnen zij deze bot zo optimaliseren dat hun eigen werk nog makkelijker wordt.

Interactiemogelijkheden

Zo kunnen medewerkers bijvoorbeeld een bot vragen of zij belangrijke e-mails hebben gekregen. Zij krijgen dan een ‘natural language’-antwoord die de meest tijdgevoelige e-mails in hun inbox aangeeft en daarbij ook hoe snel zij hierop moeten antwoorden. Ook kunnen medewerkers met de digitale assistent bots vragen meer complexe acties uit te voeren, zoals het versturen van facturen naar de financiële afdeling ter goedkeuring of het checken van het postadres van klanten.

Voor de interactie met de bots beschikt de digitale assistent AARI bij lancering over een tekstgebaseerde ‘bot-to-human’ interface. In de nabije toekomst zal hier een spraakassistent aan worden toegevoegd. Hiermee krijgt AARI dan dezelfde gebruikservaring als bijvoorbeeld Alexa of Siri.

De digitale assistent AARI is een onderdeel van de Enterprise A2019-release. De kosten van de tool zijn vanaf 35 dollar per maand.